Incursiune spectaculoasă a trupelor speciale ucrainene în adâncime în teritoriul controlat de ruși (Video)

O înregistrare video spectaculoasă distribuită de forțele armate ucrainene arată cum trupe de elită ale serviciului de informații militare au trecut râul Nipru pe timpul nopții și au distrus mai multe poziții rusești în regiunea Herson înainte de a se retrage într-o operațiune demnă de filmele de acțiune.

Înregistrarea video arată cum militari ai GUR, Directoratul Principal de Informații al Ucrainei, au folosit ambarcațiuni pentru a traversa râul Nipru în timpul nopții, Kievul afirmând că operațiunea a avut loc în noaptea dintre zilele de 23 și 24 ianuarie. Filmarea arată cum în tot timpul traversării apărătorii ruși trag asupra trupelor de desant.

Apoi, în jurul secundei 00:40, trupele de elită ale Ucrainei reușesc să coboare pe mal, intrând imediat în contact cu forțele rusești și angajându-se într-un schimb intens de focuri. Imagini filmate din dronă arată apoi la minutul 01:11 cum o poziție rusească este aruncată în aer cu arme de calibru greu.

Alte imagini filmate din dronă de operatorii ucraineni arată apoi începând cu minutul 01:45 a treia parte a misiunii, întoarcerea pe celălalt mal al trupelor GUR în timp ce în apă pot fi văzute căzând numeroase obuze trase de apărătorii ruși. Unele dintre ele par însă trase ca foc de acoperire de militarii ucraineni aflați pe celălalt mal al Niprului.

Insane footage of a daring Ukrainian GUR assault of the Russian positions at Nova Kakhovka to locate personnel, equipment, and command post. Group successfully completed the mission and returned having destroyed the post and 12 invaders. pic.twitter.com/SOIEqCFHIE