Indagra 2019 - Participă Peste 540 de companii din 25 de ţări

Cea mai importantă manifestare cu profil agricol din România, Indagra 2019, începe miercuri la Romexpo şi reuneşte mai mult de 540 de companii din peste 25 de ţări potrivit Agerpres.

A XXIV-a ediţie a târgului internaţional de produse şi echipamente din domeniul agriculturii, viticulturii şi zootehniei înregistrează un grad de internaţionalizare de 31% şi ocupă o suprafaţă expoziţională de 33.700 mp.În perioada 30 octombrie - 3 noiembrie, Romexpo împreună cu Camera de Comerţ şi Industrie a României organizează cele mai importante manifestări din domeniile agricol, alimentaţie, ambalaje, băuturi alcoolice şi non-alcoolice. Este vorba despre Indagra, ?Indagra Food & Carnexpo, Pack Show şi Expo Drink."Pe parcursul celor cinci zile de expoziţii şi activităţi conexe, peste 950 de companii, din 25 de ţări, îşi expun cele mai noi produse şi prezintă soluţii şi servicii pe o suprafaţă de 54.500 mp. Menţionăm că, în acest an, evenimentele Indagra şi Indagra Food & Carnexpo se desfăşoară sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României", se arată într-un comunicat al Romexpo remis marţi AGERPRES.Târgul internaţional de produse şi echipamente din domeniul agriculturii, viticulturii şi zootehniei se desfăşoară în Pavilioanele B1, C1 şi C2 ale Centrului Expoziţional Romexpo, pe platformele exterioare 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, G2, V5, V6, C1, Aleea Verde şi Aleea Negustorilor.Cele 25 de ţări participante sunt Austria, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Coreea de Sud, Danemarca, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Marea Britanie, Republica Moldova, Olanda, Polonia, România, Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Turcia, Ucraina, Ungaria."Târgul reprezintă cel mai important eveniment românesc cu caracter agricol, numărul mare de expozanţi, ofertele prezentate şi activităţile conexe din cadrul lui demonstrează potenţialul şi capacitatea acestuia. Manifestarea oferă posibilitatea de a încheia noi contracte şi parteneriate, reprezintă cadrul profesionist de ofertare, negociere şi contractare pentru cele mai mari companii din industrie şi specialiştii din domeniul agricol. De asemenea, cei pasionaţi de agricultură sunt aşteptaţi la conferinţe şi seminarii organizate în cadrul Indagra, pe teme precum: dezvoltarea agriculturii din România prin prisma inovaţiilor, promovarea produselor româneşti pe piaţa internă şi externă, accesul producătorilor români la fondurile europene", precizează organizatorii.În acest an, în cadrul târgului debutează Conferinţa Indagra - Ferma de familie, creatoare de valoare adăugată în România, care se va desfăşura pe 1 noiembrie 2019.Totodată, cele mai importante companii din industria alimentară se reunesc la Indagra Food & Carnexpo 2019, un târg internaţional care reuneşte atât distribuitori de tehnologii şi echipamente de procesare, cât şi furnizori de materii prime şi producători de produse din carne.Peste 250 de companii expun sute de produse şi tehnologii de ultimă generaţie pe o suprafaţă de 15.000 mp. La ediţia din 2019 s-au înscris atât companii din România, cât şi din alte ţări: Ungaria, Olanda, Germania, Bulgaria, Italia, Suedia, Turcia, Austria, Bulgaria, Cehia, Republica Moldova, Ucraina."Noutatea din acest an este reprezentată de organizarea unei zone destinate promovării industriei cărnii din România. Aceasta pune accent pe noile tehnologii, echipamente şi utilaje de prelucrare a cărnii, furnizori şi procesatori de materii prime pentru industria cărnii, condimente, membrane şi aditivi, producători de produse din carne", se mai arată în comunicatul citat.Pack Show 2019 este expoziţia de packaging pentru Europa de Sud-Est, organizată de Romexpo, în parteneriat cu Euroexpo Fairs.La eveniment participă peste 126 de firme din 12 ţări: Bulgaria, China, Grecia, Italia, Marea Britanie, Olanda, Polonia, România, Slovenia, Turcia, Ucraina şi Ungaria. Companiile ocupă o suprafaţă expoziţională de 5.600 de mp.Expo Drink reuneşte, în Pavilionul B2 al Romexpo, producători tradiţionali şi internaţionali de vinuri şi băuturi alcoolice, distribuitori din domeniu şi producători de echipamente folosite în procesul de vinificaţie, dar şi producători şi distribuitori de sucuri naturale sau carbogazoase, de concentrate din fructe, de băuturi energizante, organice, cafea şi ceaiuri.În cadrul expoziţiei, vizitatorii pot participa la degustarea diferitelor sortimente de băuturi, au ocazia să afle secretele de producţie a băuturilor şi derivatelor lor de la specialişti ai companiilor expozante şi pot participa la demonstraţii şi prezentări tematice, precizează organizatorii.Programul de vizitare valabil pentru cele patru manifestări este 30 octombrie - 2 noiembrie, între orele 09:00 şi 18:00, şi 3 noiembrie, între orele 09:00 şi 16:00. Preţul unui bilet de intrare este 30 lei.Accesul pietonal al vizitatorilor se va efectua pe la poarta A (dinspre Piaţa Presei Libere), porţile B, C (dinspre bulevardul Expoziţiei) şi poarta D (dinspre strada Parcului) iar accesul auto pe la porţile B, C (dinspre bulevardul Expoziţiei) şi poarta D (dinspre strada Parcului). Tariful de parcare este 5 lei/oră.