India - O adunare religioasă la o moschee din New Delhi ar putea fi un focar de epidemie de COVID-19

O adunare religioasă organizată între 13 şi 15 martie la o moschee din New Delhi care are legătură cu şapte decese de COVID-19 ar putea fi sursa multor altor cazuri de infectare cu noul coronavirus, au indicat marţi oficiali indieni, transmite marţi dpa potrivit Agerpres.

Temerile legate de faptul că evenimentul în cauză a putut provoca un nou focar în oraş au declanşat un efort la nivel naţional pentru identificarea oricărei persoane participante.Peste 1.700 de oameni au luat parte la evenimentul din 13-15 martie de la sediul din New Delhi al Tablighi Jamaat, o mişcare islamică internaţională de misionariat. Au fost prezente şi persoane venite din ţări ca Indonezia, Kârgâzstan şi Malaezia.Mulţi au rămas în India şi, începând de luni, peste 1.000 de persoane au fost plasate în carantină sau spitalizate în oraş, inclusiv cele 24 testate pozitiv la coronavirus marţi, a declarat ministrul sănătăţii din New Delhi, Satyendar Jain.Au fost testate zeci de persoane care prezentau simptome. Potrivit ministrului, se va deschide o acţiune în justiţie împotriva organizatorilor pentru presupusă neglijenţă în organizarea evenimentului.Autorităţile din statul indian Telangana (sud) au confirmat că şase persoane au decedat după ce au contractat virusul la evenimentul de la New Delhi. Un cleric care a fost prezent la adunarea religioasă a decedat săptămâna trecută în oraşul Srinagar, din nordul ţării, au declarat oficiali.Ignorând regulile de distanţare socială, sute de oameni au fost găzduiţi la complexul acelei moschei de când a fost instituită izolarea populaţiei pentru trei săptămâni, începând din 25 martie.Într-un comunicat, Tablighi Jamaat a declarat că membrii săi nu pot pleca din cauza ordinelor de izolare şi a suspendării mijloacelor de transport.Adunarea de la New Delhi s-ar putea dovedi 'super-spreader'-ul Indiei şi cea mai mare provocare pentru această ţară în lupta împotriva epidemiei de COVID-19, după cum arată mass-media. Deocamdată, India a raportat 1.251 cazuri de infectare şi 25 de decese.