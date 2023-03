Indigenii Yanomami oferă o statuetă alternativă la Oscaruri actorilor care se ridică împotriva exploatării ilegale a aurului

Asociaţia Yanomami Urihi a anunţat că va oferi laureaţilor premiilor Oscar, cele mai prestigioase statuete din industria cinematografică - realizate din bronz solid şi suflate cu aur de 24 de karate - o reprezentare a lui Omama, zeul comunităţii lor, confecţionată fără metal."În cultura lor, aurul este sinonim cu succesul. Pentru poporul meu, pentru junglă şi creaturile care rămân în Amazonia, înseamnă moarte şi distrugere", a declarat Junior Hekurari Yanomami, şeful asociaţiei Yanomami Urihi, într-un videoclip publicat vineri de agenţia de publicitate DM9 şi transmis la aproximativ 20 de persoane nominalizate la Oscar.Printre nominalizaţi se numără Austin Butler, Brendan Fraser, Ana de Armas şi Cate Blanchett.Exploatarea ilegală a provocat o criză umanitară în această comunitate cu 30.400 de locuitori, situată într-o rezervaţie de 96.000 de kilometri pătraţi, între statele septentrionale Roraima şi Amazonas.Videoclipul face parte din campania "The Cost of Gold", care îşi propune să profite de lumina reflectoarelor de la Hollywood pentru a creşte gradul de conştientizare asupra acestei probleme la nivel mondial."Aurul este extras cu mercur şi din ce în ce mai mulţi litri sunt deversaţi în râurile noastre, ucigându-ne animalele, pădurile şi oamenii", atrage atenţia Junior Hekurari în mesajul difuzat în limba sa maternă."Aveţi ocazia să vă ridicaţi în faţa a milioane de oameni şi să cereţi lumii să pună capăt aurului ilegal", adaugă el, adresându-se direct actorilor.În 2021, aproximativ 54% din aurul comercializat în Brazilia prezenta semne care indicau o origine ilegală, potrivit asociaţiei Yanomami.Exploatarea minieră ilegală a crescut în special în timpul mandatului lui Jair Bolsonaro (2019-2022), un susţinător al folosirii terenurilor indigene pentru această activitate.În plus, defrişarea medie anuală a crescut cu 59,5% în ultimii patru ani.Actualul guvern condus de Luiz Inacio Lula da Silvaa a decretat stare de urgenţă sanitară pe teritoriul populaţiei Yanomami la sfârşitul lunii ianuarie, în urma unor studii care au evidenţiat numeroase cazuri de deces în rândul copiilor din cauza malnutriţiei.El a autorizat, de asemenea, o operaţiune comună a forţelor armate şi a altor instituţii pentru a expulza invadatorii din acest teritoriu situat la graniţa cu Venezuela, notează AFP.