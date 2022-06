Industria jocurilor de noroc reacționează la anunțurile privind creșterea impozitelor: Vor veni și mai puțini bani la buget

Despre măsurile fiscale anunțate de Guvernul României pentru 1 ianuarie 2023, am primit din partea asociației ROMBET următoarele:

“In legatura cu masurile fiscale anuntate de Guvernul Romaniei pentru 1 ianuarie 2023 , o parte din ele cu impact direct asupra domeniului jocurilor de noroc, respectiv majorarea impozitului pe castigurile jucatorilor, ROMBET, asociatia organizatorilor de jocuri de noroc, face, pe scurt, prin Dan Ghita – presedinte, urmatoarele precizari :

1. In legatura cu propunerea care este acum in discutie, ROMBET, asociatia organizatorilor de jocuri de noroc, este total impotriva acestei initiative, mai jos aveti o parte din argumentele asociatiei in sustinerea concluziei noastre ca initiativa nu este una benefica nici pentru bugetul de stat, nici pentru mediul de afaceri si nici pentru jucatori. Un aspect foarte important este acela ca asociatia noastra nu a fost contactata in mod oficial pentru a putea oferi un punct de vedere si pentru a oferi solutii reale. Impactul a fost calculat total nereal.

2. Propunerea nu va face altceva decat sa duca la o situatie in care statul va colecta mult mai putini bani. Ca exemplu, va pot spune, ca in tarile unde in trecut s-a incercat o astfel de masura statul a pierdut la incasarea taxelor deoarece jucatorii au folosit diferite mijloace prin care au evitat plata acestor taxe, in Croatia de exemplu, jucatorii au ales sa joace prin VPN pe site-uri din alte tari, castigurile fiind impozitate acolo unde jucau, impozit care era mult mai mic decat in tara lor. Deci pe langa faptul ca statul va pierde, ii impinge si pe jucatori in zona gri/neagra. Alt lucru care s-a mai intamplat in Croatia, a fost situatia in care a aparut o explozie de localuri clandestine unde jucatorii se intalneau si practicau jocuri de noroc intre ei, evident la negru, pentru a nu plati taxele la stat, deci un alt efect al acestei masuri este si aparitia pietei negre.

In urma acestei masuri, in Croatia, incasarile la bugetul de stat au scazut cu 30%.

3. O alta problema va fi cea a pierderilor locurilor de munca, o parte din operatori nu vor mai putea sustine business-ul datorita migrarii jucatorilor catre piata gri/neagra si vor trebui sa inchida. De aici vor avea de suferit direct angajatii si indirect cei care au spatii si nu-si mai incaseaza chiriile, cei din HORECA care nu mai livreaza mancare si bautura, si asa mai departe, tot lantul care depinde de aceasta industrie. Inclusiv agentiile de media, radiourile, televiziunile si toate mediile unde aceasta industrie plateste reclama. O alta ramura unde se vor pierde bani multi va fi in sport, industria de gambling contribuie prin sponsorizari uriase in sportul romanesc, acestia vor diminua sau intrerupe sponsorizarile pentru a-si atenua pierderile. Si zona de invatamant, spitale, zona de medical in general va avea de suferit, unde inclusiv aici, industria este un mare sponsor, de la burse pentru elevi, ajutoare pentru constructia/reconstructia institutiilor de invatamant, spitalelor sau tratamente/operatii pentru oameni bolnavi, etc.

4. Un alt exemplu de situatie care va aparea: daca un jucator vine si pune la un slot sa zicem 100 de lei si dupa un timp trebuie sa plece si are in credit 100 de lei, cand scoate banii din slot, acesta pleaca cu 60 de lei, mai putin decat avea la sosirea in local, practic statul ii ia banii fara ca el sa fi castigat nimic. Sau la pariuri, daca pune 100 de lei, pe cota 1.5, acesta are un castig de 150 de lei, dupa impozit ii raman 90 de lei, mai putin decat avea inainte de a paria in conditiile in care el este castigator!

5. Loteria Romana, care este si asa in situatia in care este, va avea pierderi greu de cuantificat, impactul asupra companiei va fi devastator, si aici la fel, de exemplu, daca cumperi lozuri de 200 de lei si castigi 300 de lei, dupa impozitul de 40%, ramai cu 180 de lei, din nou, bani mai putini decat aveai cand ai cumparat lozurile in conditiile in care tu esti castigator!

6. Nu vreau sa transmit ideea ca nu exista solutii. Solutii exista, dar taxele trebuie sa fie la organizator, nu la jucator, pentru a nu crea situatii, ca cele descrise mai sus. Daca ne punem la masa, prin dialog constructiv, sunt sigur ca vom gasi solutii, dar nu asa, peste noapte, fara o consultare prealabila si cu un impact negativ asupra tuturor! Noi avem propuneri concrete, pe care suntem gata sa le prezentam, solutii care aduc mai multi bani la bugetul de stat fara a dezechilibra bugetul, industria sau jucatorii.

7. Suntem o industrie cu o reglementare foarte dura, grad de colectabilitate de 99%, cu plata taxelor in avans, cu aproximativ 45.000 de angajati si care contribuie la bugetul de stat in jur de 1% din PIB.

8. Nu se poate aborda o schimbare in nici o industrie intr-o maniera de genul acesta, fara nici o consultare oficiala. In prezent, castigurile sunt impozitate gradual, si nu cu 1% cum s-a tot vehiculat pe o informatie nedocumentata, acest calcul gradual a fost facut pe o anumita logica tocmai pentru a evita situatiile descrise: sunt impozitate cu 1% până la o valoare de 66.750 de lei, cu 16% până la 445.000 de lei și cu 25% peste această sumă. Si asa, din punct de vedere al Comisiei Europene, aceasta taxa pe jucator este discriminatorie. Pe site-ul asociatiei ROMBET gasiti mai multe materiale care prezinta exact situatia pietei, inclusiv un material in care putem vedea cum sunt reglementate si cum ar trebui armonizate taxele la jocurile de noroc in conformitate cu Comisia Europeana, www.rombet.com

Dan Ghita – presedinte ROMBET – Asociatia organizatorilor de jocuri de noroc“