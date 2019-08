Industria spectacolelor de pe Broadway este în doliu - Un reputat regizor şi producător a murit

Industria spectacolelor de pe Broadway este de miercuri în doliu după anunţarea decesului la vârsta de 91 de ani a regizorului american de teatru Harold Prince, care a pus în scenă producţii precum "Cabaret", "Sărutul femeii păianjen" şi "Fantoma de la Operă" şi care a fost producător al unor piese precum "Scripcarul pe acoperiş", relatează EFE, potrivit Agerpres.

Activitatea teatrală a lui Harold Prince, supranumit "prinţul Broadway-ului", se întinde de-a lungul a şapte decenii, pentru care a fost recompensat cu 21 de premii Tony, în categorii precum "cea mai bună regie", "cea mai bună producţie" şi "cel mai bun musical", inclusiv un trofeu onorific în 2006, ca omagiu adus unei vieţi dedicate teatrului.Legendarul artist american, coproducător şi al celebrului spectacol "West Side Story", a decedat în urma unei scurte suferinţe în Islanda, a confirmat pentru mass-media din New York agentul său de presă, Rick Miramontez.Imediat după ce s-a aflat trista veste a morţii lui Harold Prince, reputatul scriitor şi producător Andrew Lloyd Webber, creatorul musicalului "Fantoma de la Operă", i-a adus un omagiu pe contul său de Twitter: "A fost nu doar prinţul musical-urilor, ci şi regele care mi-a regizat două dintre marile producţii ale carierei mele, 'Evita' şi 'Fantoma de la Operă'".Şi producătorii actuali ai musicalului "Fantoma de la Operă", care încă se joacă pe Broadway, au deplâns moartea lui Harold Prince, care şi-a început cariera teatrală ca asistent de producţie al reputatului dramaturg şi regizor George Abbott. "Am aflat cu tristeţe despre decesul legendarului nostru regizor, Hal Prince. Transmitem condoleanţe familiei sale în aceste momente de durere", se arată în mesajul producătorilor.

Moartea lui Harold Prince, care a colaborat cu pianistul, dirijorul de orchestră şi compozitorul musicalului "West Side Story", celebrul Leonard Bernstein (1918-1990), dar şi cu textierul Stephen Sondheim, a fost deplânsă şi de actori precum Jason Alexander, care a ţinut să sublinieze că "moştenirea lui nu va dispărea niciodată şi va rămâne veşnic în inimile noastre".



Alte titluri din cariera prolifică a lui Harold Prince, în calitate de producător, sunt "The Pajama Game", "Damn Yankees" şi "A Funny Thing Happened on the Way to the Forum", în timp ce printre succesele sale obţinute ca regizor se află producţii precum "Companies", "Evita", "Follies" şi "Sweeney Todd".



Harold Prince, născut în 1928 la New York, a fost căsătorit cu Judy Chaplin, fiica compozitorului şi producătorului hollywoodian Saul Chaplin. Cei doi au avut împreună doi copii, Daisy şi Charles, şi trei nopţi.



Conform dorinţei sale, nu vor avea loc funeralii, ci va fi organizată, la toamnă, o scurtă celebrare a vieţii sale, alături de comunitatea de pe Broadway.