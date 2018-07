INEDIT - Angajații Ministerului Tineretului și Sportului, în GREVĂ față de propriul Guvern

O situație cel puțin inedită are loc la Ministerul Tineretului și Sporturilor. Angajații Ministerului au declanșat o grevă de avertisment, între orele 10 și 12.

"Sindicatul National Sport si Tineret protesteaza in numele a peste 3.500 de salariati din Sport si Tineret care s-au saturat sa fie bataia de joc a conducerii ministerului. Astazi, in urma aplicarii prevederilor Legii salarizarii 153/2017, 70% din personal, indiferent de vechime, studii, functie, este platit cu 1.300 lei net/luna.



Membrii nostri au asteptat suficient dupa promisiunile mincinoase al reprezentantilor MTS si MMJS si sunt hotarati sa inceteze munca pe o perioada nedeterminata", se arata in comunicatul semnat de presedintele sindicatului, Andy Nagy.