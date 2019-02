Inedit - un refugiat pe o insulă din Pacific a câștigat un premiu literar cu o carte redactată pe telefonul mobil

Un refugiat aflat într-un centru de detenţie pe o insulă din Pacific a câştigat un important premiu literar australian cu prima sa carte, redactată pe telefonul mobil şi trimisă, capitol cu capitol, pe WhatsApp, informează vineri Reuters, potrivit Agerpres.

Behrouz Boochani, un iranian aflat într-un centru pentru refugiaţi de pe o insulă din Papua Noua Guinee, a câştigat joi Victorian Prize pentru literatură în valoare de 100.000 de dolari australieni (72.390 dolari americani) cu lucrarea ''No Friends but the Mountains''.Boochani, care a ajuns în centrul de pe insula Manus la scurt timp după ce a fost preluat, în urmă cu şase ani, dintr-o ambarcaţiune cu refugiaţi care încerca să ajungă în Australia, speră ca acest premiu să atragă atenţia asupra situaţiei a peste 1.000 de persoane aflate în astfel de tabere din largul coastelor australiene."Nu vreau să mă bucur de această realizare cât timp există mulţi oameni nevinovaţi suferind în jurul meu", a spus Boochani pentru Reuters, într-un schimb de sms-uri. Boochani a fost unul dintre cei mai vocali critici ai tratamentului de care au parte refugiaţii conform politicilor aspre referitoare la emigrare din Australia.Una dintre cele mai mari temeri ale sale, pe când scria cartea, a fost că telefonul i-ar putea fi confiscat de gardienii centrului, a spus Boochani. "Mi-era teamă că, dacă vor intra cu forţa în camera mea, îmi vor confisca bunurile", a mărturisit el. Bărbatul a scris cartea în persană, limba maternă, după care a trimis-o, prin intermediul serviciului de mesagerie WhatsApp, unui traducător din Australia.Câştigătorul a fost anunţat joi în cadrul unei ceremonii desfăşurate în Australia, ţară pentru care Boochani a primit interdicţie de vizitare pe viaţă. "Este o ruşine imensă pentru guvernul australian", a spus Boochani referitor la politicile care stau la baza situaţiei sale.