Infertilitatea masculină o problemă din ce în ce mai acută

Numărul bărbaților infertili este în creștere în lume. Studiile arată că în ultimii 50 de ani, starea celulelor germinale masculine s-a deteriorat, arată un articol publicat de agenția de știri TASS. Și cei mai mulți oameni care suferă de acest lucru sunt cei din țările dezvoltate.

În popularul serial TV The Handmaid's Tale, viitoarea umanitate reglementează strict nașterea - din cauza problemelor de mediu, multe femei sunt infertile, iar familiile trebuie să recurgă la ajutorul mamelor surogat („servitoare”), care sunt special instruite pentru acest rol. Această idee nu pare atât de fantastică, având în vedere că astăzi multe țări se confruntă cu probleme de fertilitate. Iar motivul constă în sănătatea reproducerii - totuși, în principal pe partea masculină.

Cifre dezamăgitoare

Problema a fost menționată în mod activ în presă și rețelele sociale după ce în 2017 a fost lansată o analiză pe scară largă a aceluiași tip de studii privind fertilitatea masculină. Acestea au arătat că numărul spermatozoizilor din lichidul seminal a scăzut cu o medie de 52% între 1973 și 2011. Mai mult, această situație s-a dovedit a fi deosebit de comună în regiunile care sunt considerate prospere - Europa, America de Nord, Australia, precum și în țările dezvoltate din Est, cum ar fi China.

Cercetătorii arată că această criză a început de mai mult timp, dar, deocamdată, severitatea problemei a fost subestimată. Mult timp, cercetarea fertilității s-a concentrat în principal pe femei. Se credea că sănătatea femeilor este cel mai afectată de probabilitatea de infertilitate. Cu toate acestea, această opinie s-a dovedit a fi greșită. Astăzi, oamenii de știință cred că bărbații și femeile contribuie cu aproximativ aceeași cantitate la șansa generală de concepție.

Una dintre cele mai vechi lucrări pe această temă, publicată în 1974, a arătat deja o scădere a calității spermei și o creștere a numărului de celule germinale defecte. Această lucrare a fost urmată de altele, dar metodologia lor a fost adesea criticată din cauza formării eșantioanelor care au inclus în principal bărbați cu boli testiculare și alte tulburări care duc la infertilitate.

În 1980, Organizația Mondială a Sănătății a publicat primul manual de laborator pentru analiza spermei, care a stabilit standarde clare pentru măsurarea calității spermei, precum și norme care ar putea fi considerate anormale. De atunci, situația s-a deteriorat. Nu cu mult timp în urmă, sperma cu 70% celule mobile era considerată normală. Acum, experții cred că chiar și cu 50% dintre celule cu activitate slabă nu reprezintă un motiv pentru a pune un diagnostic alarmant.

Același lucru este valabil și pentru spermatozoizii cu defecte. Contează și structura celulei: într-o formă normală, spermatozoidul va putea înota până la ou, în timp ce o coadă curbată sau prea scurtă îl poate face inactiv. Și aici s-au schimbat și regulile! Anterior, proporția formelor patologice nu trebuia să depășească 20%. Dar în ultimii ani, criteriile au fost revizuite - cifra de 50% a devenit deja norma.

Cum amenință această problemă omenirea?

Poate că nu există motive de îngrijorare? La urma urmei, numărul total de spermatozoizi sau forma poate să nu afecteze fertilitatea. La urma urmei, există milioane de celule germinale în spermatozoizi - și doar una este necesară pentru concepție. Poate că „epuizarea” spermei este o adaptare biologică asociată cu faptul că urmașii supraviețuiesc mai bine? La urma urmei, în trecut numărul nașterilor înregistrat în medie pentru o femeie a fost mai mare, dar mulți copii nu au trăit până la o vârstă conștientă.

„Chiar și mulți oameni de știință cred că această situație este rezultatul autoreglării naturale”, spune urologul Viktor Zaripov.

Susținătorii acestei opinii se referă la faptul că fertilitatea în întreaga lume scade în mod inegal. De exemplu, o analiză din 2017 a bărbaților din America de Sud, Africa și Asia a arătat o scădere cu 21% a numărului total de spermatozoizi și o scădere cu 14% a concentrației seminale (la europeni, numărul total de spermatozoizi a scăzut cu 60% și concentrația a scăzut cu 52% ). În același timp, natalitatea în aceste regiuni este în continuare în creștere, în timp ce în Europa este în scădere.

De exemplu, în 2018, Biroul Central Norvegian de Statistică a înregistrat o rată record scăzută a natalității în rândul norvegienilor. Și nu este vorba doar de banala lipsă de dorință a norvegienilor de a avea copii. Datele testelor sugerează că fiecare al cincilea tânăr rezident al acestei țări avea mai puțin de 20 de milioane de spermatozoizi la 1 ml (față de o normă de 62), iar mai puțin de jumătate dintre locuitori aveau o concentrație de sub 40 de milioane la 1 ml. O situație similară se observă în Franța, Elveția, Marea Britanie și alte țări europene.

Autorii prognozei demografice din 2016 au constatat că, dacă tendința va continua, natalitatea în Uniunea Europeană și Japonia va scădea în curând sub nivelul care ar fi suficient pentru reproducerea naturală a populației. Și având în vedere datele de fertilitate, chiar dacă rezidenții vor să aibă mai mulți copii, va fi mai dificil să-i aibă. De exemplu, în Norvegia, 4% dintre copii se nasc deja cu ajutorul fertilizării in vitro. În Danemarca, proporția este și mai mare, puțin sub unul din zece.

O scădere a fertilităţii poate duce la multe consecinţe imprevizibile. De exemplu, o povară mare pentru asistența medicală este majorarea taxelor. O proporție mai mică a tinerilor din societate duce la o populație îmbătrânită și la o lipsă de forță de muncă, pe care statul va trebui să o compenseze prin migrație. Toate acestea duc nu numai la schimbări economice, ci și sociale.

Mulți factori, același rezultat

Unul dintre lucrurile importante despre fertilitate este că depinde de sănătatea generală. De exemplu, mai multe studii au stabilit o legătură între hipertensiunea arterială și calitatea slabă a spermei. La bărbații cu hipertensiune arterială, volumul lichidului seminal este mai mic, numărul total și motilitatea spermatozoizilor sunt reduse. Excesul de greutate afectează și el: la bărbații obezi, spermatozoizii sunt mai puțin mobili decât la cei a căror greutate se află în limitele normale pentru înălțime și vârstă.

În plus, medicamentele afectează semnificativ calitatea spermei. Și acest lucru se aplică nu numai medicamentelor cu acțiune agresivă - de exemplu, pentru tratamentul cancerului - ci și pastilelor obișnuite, pe care mulți oameni le iau în mod regulat. De exemplu, un studiu recent a arătat că bărbații care au luat 1.200 mg de ibuprofen pe zi au dezvoltat o tulburare hormonală asociată cu fertilitatea redusă. Unele antibiotice afectează și nivelul de testosteron, un hormon care este deosebit de important pentru sănătatea spermei. În plus, unele medicamente pentru tensiunea arterială au fost asociate cu o scădere a volumului spermei, a concentrației spermatozoizilor și a mobilității spermatozoizilor.

Nivelul de poluare este, de asemenea, important aici - deși oamenii de știință nu au ajuns încă la un consens asupra efectului pe care îl au anumiți compuși chimici. Mulți dintre acești compuși provoacă tulburări în axul hipotalamo-hipofizo-gonadal și afectează spermatogeneza. De exemplu, există dovezi că ftalați din materiale plastice, metalele grele, pesticidele și alți poluanți industriali interferează cu hormonii sexuali, în special testosteronul și estrogenul, și afectează negativ dezvoltarea unui copil în uter.

În 2022, oamenii de știință chinezi au prelevat mostre de la aproximativ 33 de mii de bărbați și au comparat rezultatele acestora cu nivelul de poluare din zona în care locuiesc. S-a dovedit că, cu cât participantul a fost expus mai mult la particule fine (acestea sunt emise de multe întreprinderi industriale), cu atât motilitatea generală a spermatozoizilor a fost mai mică, precum și motilitatea progresivă a acestora - adică acea capacitate de a înota înainte.

Există, de asemenea, dovezi că radiația afectează fertilitatea - și în mai multe moduri simultan. De exemplu, o echipă de cercetători de la Institutul de Tehnologie din Israel și-a prezentat concluziile în 2020: 47% dintre bărbații care purtau gadgeturi în buzunarul pantalonilor aveau o activitate redusă a spermei (față de 11% dintre cei care nu au făcut-o). Potrivit autorilor, acest lucru se datorează faptului că tehnica se încălzește și crește temperatura în zona inghinală - ceea ce este rău pentru sănătatea testiculelor.

Există o cale de rezolvare a problemei?

Una dintre dificultățile situației este că există prea mulți factori care afectează calitatea spermei. Întregul stil de viață al societății moderne funcționează împotriva fertilității – vorbim de dietă și poluarea industrială și abundența de medicamente disponibile. „Lăcomia umană este principala problemă”, spune cercetătorul Niels Eric Skakkeback de la Spitalul Național Regal din Copenhaga. „Dorința noastră de a avea din ce în ce mai multă hrană. Nimeni nu creează substanțe chimice care afectează reproducerea din rău sau din furie”. Skakkerback a fost unul dintre primii care au subliniat că substanțele găsite în produse precum săpunul, pasta de dinți și crema de protecție solară afectează hormonii sexuali.

Și totuși, cum poți investi în propriul tău viitor și respectiv în capacitatea de a lăsa urmași? Una dintre condiții este monitorizarea stării de sănătate. Experții recomandă să te gândești cât mai devreme dacă vrei să ai copii. Dacă intenționați să amânați să deveniți părinte (până, de exemplu, la vârsta de 30 de ani), cel mai bine este să aflați despre riscuri din timp.

În caz contrar, medicii consideră necesar un stil de viață sănătos - spre deosebire de ecologie, genetică și alți factori de mediu, această parte a „formularii de fertilitate” este mai ușor de controlat pentru noi. Niels Christian Gilmuiden, autorul cărții The Male Factor: Why Sperm Quality Decreases and How to Stop It?, enumeră câteva lucruri importante de făcut pentru a vă menține fertilitatea:

Limitați utilizarea plasticului, tigăilor de teflon, consumul de cantități mari de pește marin (care acumulează metale grele);

-Angajați-vă în mod regulat în activitate fizică - și nu contează intensitate scăzută sau mare. „Oamenii care făceau mișcare mai mult de o oră pe zi au avut o calitate a spermei cu 48% mai mare decât bărbații care făceau mișcare doar o oră pe săptămână”, scrie Gilmuiden.

-Limitați consumul de alcool, opriți fumatul.

-Dacă este posibil, nu luați medicamente cu cel puțin trei luni înainte de concepție. Acestea includ calmante pentru durere și febră, cum ar fi paracetamol, ibuprofen, acid acetilsalicilic, precum și antidepresive, antibiotice și antiacide.

-Există suficiente fructe, legume și alte alimente care conțin destui acizi grași omega-3, vitamine C și D și zinc.

-Dormiți cel puțin șapte ore pe zi și respectați rutina zilnică;

-A avea o viață sexuală activă stimulează testiculele și prostata și menține producția normală de lichid seminal.