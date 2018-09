Informație HALUCINANTĂ din Parlament: liceu românesc mutat într-o ruină pentru a se face Liceul Romano-Catolic din Târgu Mureş

Preşedintele executiv al Partidului Mişcarea Populară (PMP), deputatul Marius Paşcan, a anunţat vineri că, după înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureş prin ordin de ministru, în acelaşi ansamblu imobiliar cu Colegiul Naţional 'Unirea', Statusul Romano-Catolic, proprietarul imobilului, a solicitat municipalităţii să asigure un imobil corespunzător tehnic pentru colegiu din cauza stării precare a clădirii în care acesta funcţionează.

"Am atenţionat public în mai multe rânduri că, în spatele tărăşeniei, prin conflictul artificial creat, politic, privind înfiinţarea nelegală a Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureş, se urmăreşte de fapt evacuarea Colegiului Naţional 'Unirea' din imobilele de pe str. Mihai Viteazul nr. 15, din Târgu Mureş. Reprezentanţii UDMR, precum şi cei ai Statusului Romano-Catolic din Transilvania au negat cu vădită ipocrizie, în mod repetat, această posibilitate. Iată însă că, printr-o adresă transmisă ieri (joi, n,r.) Primăriei municipiului Târgu Mureş, Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba Iulia, prin Statusul Romano-Catolic din Transilvania, în calitate de proprietar al imobilelor, solicită primăriei să 'asigure un imobil corespunzător tehnic'. Este de fapt o somaţie voalată" , a arătat Paşcan, într-un comunicat de presă.



Acesta a spus că într-o adresă trimisă Primăriei Târgu Mureş, Statusul Romano-Catolic face referire la corpul de imobil C1, în care funcţionează Colegiul Naţional "Unirea", nu şi la corpul de clădire în care funcţionează Liceul Teologic Romano-Catolic "II. Rakoczi Ferenc".



"Accesarea acestor proiecte durează, motiv pentru care nu se pot realiza în timp util deficienţele constatate, în aşa fel încât siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea în corpul C1 din imobil să fie asigurată. Pentru motivele mai sus prezentate şi având în vedere că, începând cu data de 21.09.2017, nu există încheiat un contract de locaţiune valabil cu locatarii imobilului, subscrisa fundaţie, respectiv proprietarii tabulari al imobilului, nu ne asumăm nici o răspundere pentru utilizarea de către Colegiul Naţional Unirea a corpului C1 din imobilul de la adresa Târgu Mureţ, str. Mihai Viteazul, nr.15, jud. Mureş. Utilizarea imobilului se face strict pe răspunderea dumneavoastră. Subscrisa fundaţie nu răspundem de integritatea corporală al locatarilor. Proprietarul declină orice răspundere pentru eventualele probleme cauzate de starea imobilului", se arată în adresa Statusului Romano-Catolic, citată de Marius Paşcan.



Potrivit adresei citate, pentru ca procesul educaţional să nu fie afectat de starea imobilului şi având în vedere interesul superior al copiilor şi al profesorilor care îşi desfăşoară activitatea în imobil, respectiv ocrotirea integrităţii corporale a acestora "vă solicităm să asiguraţi Colegiului Naţional Unirea un imobil corespunzător din punct de vedere tehnic".



Liderul PMP susţine că documentul este semnat de preşedintele Consiliului director al Statusului Romano-Catolic din Transilvania, conf. univ. dr. Holló László şi a solicitat Primăriei Târgu Mureş să reacţioneze de urgenţă, mai ales că municipalitatea nu ar fi promovat nicio acţiune de recuperare a imobilelor respective.



"Solicit Primăriei şi Consiliului local municipal Târgu Mureş, care par cotropite de o prelungă letargie şi tăcere suspectă în privinţa situaţiei actuale delicate a Colegiului Naţional 'Unirea', să reacţioneze de urgenţă. În acest an, când aniversăm Centenarul Marii Uniri şi făurirea oficială a naţiunii române, chiar în debut de nou an şcolar, este inadmisibil să asistăm la asemenea situaţii în privinţa unui colegiu de elită, reprezentând cu cinste învăţământul mureşean şi purtând pe frontispiciu chiar (re)numele 'Unirea. Nici măcar nu aţi promovat pe cale extraordinară, în justiţie, demersul privind recuperarea acestor imobile retrocedate, conform constatărilor DNA, prin abuz în serviciu, deşi v-am pus la dispoziţie informaţiile juridice necesare în acest sens şi aveţi calitate procesuală... Stopaţi prigoana etnică împotriva elevilor români, până nu va fi prea târziu!", a afirmat Marius Paşcan.



Deputatul PMP susţine că, în mod similar, au fost evacuaţi elevii români, în urmă cu 28 de ani, şi din cadrul Liceului Teoretic "Bolyai-Farkas", "fără nicio alternativă rezonabilă".



Surse din Primăria Târgu Mureş au confirmat primirea adresei in partea Statusului Romano-Catolic la care deputatul Marius Paşcan face referire, în urmă cu o zi.