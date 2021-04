Informația care aruncă în aer întreg 'Dosarul Revoluției': același judecător îl condamnase și pe avocatul Robert Roșu

”Asociația 21 Decembrie 1989” lansează o informație care ar putea duce la răsturnarea ”Dosarului Revoluției”. Teodor Mărieș arată că există informații credibile conform cărora judecătorul de Cameră Preliminară, Florentina Dragomir, nu ar fi depus jurământul solemn la numirea în funcție și, pe care de consecință, toate deciziile acesteia ar fi lovite de nulitate. Același judecător îl condamnase și pe avocatul Robert Roșu, o decizie care a produs un adevărat tsunami în lumea justiției.

”Dispoziţiile art.54 din Codul de Procedură Penală al României stabilesc, la nivelul instanțelor și a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, un prim control al trimiterii în judecată a inculpaților prin verificarea legalității întocmirii rechizitoriului procurorului, dat în competența unui Judecător de Cameră Preliminară.

În Camera Preliminară, dosarul Revoluției, înregistrat sub nr.1045/1/2019 la Înalta Curte de Casație și Justiție a fost repartizat la completul C8-CP, judecător unic doamna Florentina Dragomir.

Din surse deschise credibile și din mediul internet, a apărut informația că judecătorul la care a fost repartizat spre soluționare dosarul Revoluției, nu ar fi depus jurământul solemn prevăzut expres de lege la numirea în funcție:

Art.34 alin. (1) din Legea nr.303/2004 care prevede că „Înainte de a începe să-şi exercite funcţia, judecătorii şi procurorii depun următorul jurământ: Jur să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei, să-mi îndeplinesc atribuţiile cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire. Aşa să-mi ajute Dumnezeu ! Referirea la divinitate din formula jurământului se schimbă potrivit credinţei religioase a judecătorilor şi procurorilor şi este facultativă”.

Cum în lipsa acestui jurământ solemn actele judecătorului sunt lovite de nulitate, este tot mai clar că niște inculpați ca Iliescu, Voican și Rus cu apărarea lor calificată, nu se vor da înapoi de la a profita de incidentul procedural care s-a ivit, și cum problema este extrem de gravă, trebuie lămurite de îndată toate aspectele, astfel încât hotărârea judecătorească să fie dată cu respectarea legii și de către un judecător plenipotențiar.

Asociația „21 Decembrie 1989” constata cu consternare că în dosare de importanță capitală aflate în fața celei mai înalte jurisdicții naționale, în care s-a pronunțat inclusiv Curtea Europeană a Drepturilor Omului, se pot repeta asemenea incidente grave, așa cum s-a întâmplat și în urmă cu doi ani în Dosarul 13-15 iunie 1990. Atunci, din motive neclare, Ministerul Public a evitat să trimită un procuror de ședința de la o altă secție care devenea legal competenta în urma schimbării regulilor de anchetă și judecată inițiate de ministrul justiției Tudorel Toader - iar problema a fost remediată nu din oficiu de judecătorul de Camera Preliminară Constantin Epure, ci abia la sesizarea Asociației „21 Decembrie 1989” adresată Înaltei Curți de Casației și Justiție și presei.

Pentru ca procesul sa poata continua in conditii de legalitate si corectitudine, solicităm Consiliului Superior al Magistraturii să facă prioritar și urgent verificările necesare și să infirme sau să confirme informația publică privind lipsa depunerii jurământului solemn de către unul sau mai mulți judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție.”, arată Asociația 21 Decembrie.

De asemenea, Asociația a transmis o solicitare și către Consiliul Superior al Magistraturii.

”Catre

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Va solicitam prioritár sa confirmati sau sa infirmati informatia aparuta in spatiul public, diseminata prin presa si in mediul internet, potrivit careia doamna Florentina Dragomir NU ar fi depus juramantul solemn prevazut de art.34 din Legea nr. 303/2004 la numirea in functia de judecator, avand in vedere ca dumneaei este judecatorul de Camera Preliminara la Inalta Curte de Casatie si Justitie a uneia dintre cele mai importante cauze vizand istoria noastra recenta si crimele impotriva umanitatii comise in Decembrie 1989, de la cel mai inalt nivel politico-militar instalat in Romania in imprejurarile insurectionale ale Revolutiei din 16-22 Decembrie.

ASOCIATIA 21 DECEMBRIE 1989

PRESEDINTE

TEODOR MARIES”.