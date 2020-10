Informaţiile despre coronavirus, în topul căutărilor pe Google în perioada martie - octombrie

Top 10 căutări pe Google în perioada martie - octombrie include informaţii legate de pandemia de coronavirus, de la simptome, la statistici şi declaraţia pe proprie răspundere, a declarat, marţi, Dan Oros, directorul de marketing Google România, potrivit Agerpres.

"Unul dintre primele lucruri pe care le-am făcut când a izbucnit pandemia a fost să dezvoltăm un panou local cu informaţii despre numărul de cazuri, despre simptome, pentru că după cum o să vedeţi imediat şi este de aşteptat căutările coronavirus au explodat în perioada respectivă, şi să promovăm diferite metode de prevenire: cum vedeţi acel mesaj, cu purtaţi mască, salvaţi vieţi, atât în search cât şi pe Youtube. Acesta este un mod prin care am adaptat un produs existent la o nouă realitate. Dacă ne uităm strict la căutări, şi am ales aici perioada martie - octombrie, nu e nicio surpriză, în top 10 aproape totul e legat de coronavirus, de la simptome, statistici, declaraţie pe proprie răspundere, Google Clasroom. Probabil singurul din top care nu are legătură cu covidul este vremea de mâine", a spus Dan Oros.

El a afirmat că Youtube rămâne cea mai mare platformă de video din România şi că peste 9 milioane de români intră zilnic pe Youtube. În această perioadă, utilizatorii au petrecut cu 25 - 50% mai mult timp pe Youtube, comparativ cu 2019. Aceştia au urmărit clipuri despre gătit, fitness, conţinut medical, divertisment şi ştiri, dar muzica rămâne în topul preferinţelor.

Dan Oros a precizat că deşi dispozitivele mobile rămân pe primul loc la vizionările pe Youtube, în perioada pandemiei au crescut Youtube pe ecranele TV şi a luat locul desktopului.

De asemenea, el a spus că Google Maps a contribuit la rapoarte de mobilitate care arată în mod anonimizat tendinţele de deplasare în zonele de interes: magazine, parcuri, farmacii sau locuri de muncă.

Google Clasroom a început să fie folosit de tot mai multe şcoli şi s-a ajuns la peste 50.000 de profesori care au participat la cursuri dedicate.