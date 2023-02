Înfrângerea cu Portugalia este o 'lecţie pe care trebuie învăţată', afirmă antrenorul echipei României

Antrenorul echipei României, Eugen Apjok, a declarat că înfrângerea suferită în faţa Portugaliei (20-38), în Rugby Europe Championship 2023, reprezintă o lecţie care trebuie învăţată, potrivit Agerpres.

''Felicitări Portugaliei pentru victorie, este o lecţie pentru noi din care trebuie să învăţăm. Ne aşteaptă un meci dificil cu Georgia, este o echipă puternică, dar mergem să ne jucăm şansa", a spus Apjok, după meciul pierdut la Lisabona, potrivit unui comunicat remis AGERPRES."Am făcut o primă repriză bună şi am ratat câteva oportunităţi bune de a înscrie, una chiar la finalul primei reprizei. În repriza a doua nu am reuşit să ne câştigăm baloanele, am avut probleme în moluri, în grămada ordonată şi nu a fost ceea ce trebuia să fim în atac, am avut probleme şi în grămezile spontane'', a mai comentat Apjok.La rândul său, căpitanul Adrian Moţoc a declarat: "O înfrângere dureroasă, foarte multe greşeli făcute, din păcate ne-au dominat şi pe punctele noastre forte. Ei au învăţat din greşelile de anul trecut, de acum doi ani, noi nu am făcut nimic din păcate, avem foarte mult de muncă. Diferenţa s-a făcut pe grămadă, pe margine, pe dorinţă, pe absolut tot. Urmează semifinala cu Georgia, trebuie să ne pregătim cât mai bine şi să facem un meci cât mai bun".România a fost învinsă de Portugalia cu 38-20 (14-10), duminică, pe Estadio do Restelo din Lisabona, în ultimul meci din Grupa B a competiţiei.În Grupa A, Georgia s-a clasat pe primul loc, cu 15 puncte, urmată de Spania, cu 9 puncte, Olanda, 4 puncte, Germania, 1 punct.Portugalia a câştigat Grupa B, cu 15 puncte, urmată de România, 10 puncte, Polonia, 4 puncte, Belgia, 1 punct.În semifinale, în weekend-ul 4-5 martie, Georgia va juca pe teren propriu cu România, iar Portugalia va primi vizita Spaniei. Finalele sunt programate pe 19 martie, la Badajoz (Spania). În meciuri de clasament (locurile 5-8), Olanda va juca împotriva Belgiei, iar Polonia va întâlni Germania.Începând cu sezonul 2023 al REC, competiţia se va desfăşura într-un nou format, echipele fiind împărţite în două grupe, în urma clasamentului obţinut după disputarea meciurilor, primele două din fiecare grupă vor juca în semifinale pentru accederea în marea finală, în timp ce ultimele două clasate din fiecare grupă vor juca în semifinale, apoi în meciurile de clasament.