ING Bank România a raportat un profit net în creştere cu 67%, în primul trimestru al anului

Potrivit sursei citate, în aceeaşi perioadă de referinţă, veniturile totale au ajuns la 667 milioane de lei (+23%), în timp ce valoarea depozitelor atrase s-a ridicat la aproape 51 de miliarde de lei (+9%), iar costurile cu provizioanele au însumat 46 de milioane de lei (-52%).Totodată, portofoliu de credite brute a fost de 35,54 miliarde de lei (+21% de la an la an), iar cuantumul taxelor plătite în România au ajuns la 222,96 milioane de lei, în perioada ianuarie - martie 2022.Conform datelor băncii, în perioada analizată, peste 70% dintre persoanele care au accesat un credit nou pentru o locuinţă s-au orientat către creditul ING Ipotecar 7FIX, cu şapte ani de dobândă fixă."În acelaşi timp, în zona creditelor de consum, clienţii au ales credite cu o valoare mai mică şi au optat din ce în ce mai mult pentru soluţii precum cardul de credit sau overdraft. Pentru a-i ajuta pe clienţi să îşi gestioneze mai uşor produsele de creditare, ING Bank a introdus în luna februarie închiderea creditului de nevoi personale 100% online. Astfel, banca oferă un proces end-to-end online, unde clienţii au controlul complet asupra deschiderii, administrării plăţilor şi închiderii unui credit de nevoi personale direct din ING Home'Bank. Procesul de rambursare şi închidere durează câteva minute, poate fi făcut de pe orice dispozitiv, laptop, desktop sau smartphone şi îi scuteşte pe clienţi de timpul şi efortul de a se deplasa până la un punct de lucru fizic, în reţeaua ING Office", se menţionează în comunicatul citat.Pe zona de digitalizare, peste trei sferturi (76%) dintre clienţii activi ING Bank România folosesc aplicaţia aproape zilnic, de pe telefoanele lor mobile. În plus, vânzările de produse şi servicii bancare digitale în Home'Bank aproape s-au dublat comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, crescând cu 93%.Vânzările digitale ajung la o pondere de 47% din total, restul fiind generate de către consultanţii din reţeaua ING Office, iar plăţile cu cardul au reprezentat 57% din totalul plăţilor efectuate de către clienţi.Pe segmentul companiilor mari, ING a continuat să investească în parteneriate pe termen lung şi să susţină proiectele cu componente de sustenabilitate şi retehnologizare ale clienţilor săi.În ceea ce priveşte segmentul antreprenorial, ING continuă finanţările prin IMM Invest, alăturându-se şi subprogramului Agro IMM Invest.Totodată, ING a lansat aplicaţia ING SoftPOS pentru antreprenori, care permite comercianţilor să renunţe la dispozitivele POS şi să încaseze cu telefonul mobil. SoftPOS face mai accesibile serviciile de plată cu cardul, în special pentru micii comercianţi care au un volum mai mic de operaţiuni şi care necesită un grad mai mare de mobilitate. În prima lună de la lansare, peste 1.000 de comercianţi şi utilizatori s-au înrolat în aplicaţia mobilă."În prima parte a anului, Startarium, proiectul de sănătate financiară pentru antreprenori co-fondat şi susţinut de ING Bank, a încheiat prima etapă a programului Startarium4Good, Impact Accelerator. În lunile februarie şi martie, 27 de afaceri sociale au trecut printr-un proces accelerat de dezvoltare a strategiei de scalare prin workshop-uri alături de specialişti, mentorat şi training. De asemenea, cele 27 de afaceri au concurat pentru o finanţare de 30.000 de euro, oferită de ING Bank. În urma pitch day-ului, au mers în etapa a doua a programului următoarele patru afaceri: OilRight, WWF România, Asociaţia Help Autism şi Asociaţia MagiCAMP. Acestea vor beneficia de susţinere non-financiară, iar primele două primesc finanţări de 17.500 de euro (OilRight), respectiv 12.500 de euro (WWF România - WeWilder)", notează banca.Ca răspuns la izbucnirea conflictului din Ucraina, ING Bank a implementat multiple măsuri de sprijin, atât prin acţiunile proprii, cât şi cu ajutorul partenerilor şi al angajaţilor băncii: adaptarea procesului de accesare a contului ING Elementar, astfel încât refugiaţii ucraineni să îşi poată deschide gratuit un cont bancar în România, indiferent de statutul de refugiat sau azilant; renunţarea la comisioanele pentru plăţile către Ucraina efectuate de persoanele fizice, în urma unei decizii a Grupului ING; donaţii către UNICEF direct prin aplicaţia de internet şi mobile banking ING Home'Bank; donaţie a Grupului ING de trei milioane de euro către eforturile internaţionale ale UNICEF; alăturarea la iniţiativa Code4Romania War Taskforce, unde banca a donat 60.000 de euro, fonduri necesare pentru crearea urgentă a unui ecosistem de soluţii digitale pentru gestionarea crizei; implicarea voluntară a angajaţilor vorbitori de rusă şi ucraineană pentru intermedierea solicitărilor din reţeaua ING Office şi Contact Center; trei zile libere plătite pentru angajaţii care fac voluntariat în sprijinul refugiaţilor; colecte de produse necesare refugiaţilor, distribuite ulterior prin intermediul colegilor din reţeaua ING Office.ING Bank România este parte a ING Group, instituţie financiară internaţională globală, care oferă servicii bancare unui număr de peste 38,4 de milioane de clienţi individuali, companii sau instituţii din peste 40 de ţări.Înfiinţată în anul 1994, ING Bank România este a patra bancă în Top 10 bănci locale, conform activelor, cu peste 1,7 milioane de clienţi din trei segmente de business: persoane fizice (retail), companii IMM-uri şi Mid-Corporate şi Wholesale Banking.