Ingrid Mocanu, haz de necaz după ce Netanyahu şi-ar fi anulat vizita în România: 'Vă dați seama că băieții de la MOSSAD i-au trimis o informare'

Premierul israelian Benjamin Netanyahu ar fi amânat ședința de Guvern comună, care ar fi trebuit să aibă loc, în luna august, la București, alături de omologul român Viorica Dăncilă. Ingrid Mocanu comentează subiectul în mod ironic, făcând aluzie la plângerea depusă de Ludovic Orban pe numele premierului Dăncilă.

„A anunțat premierul Israelului, Bibi Netanyahu, că nu mai vine în Românica. Păi cum să vină?

Vă dați seama că băieții de la MOSSAD i-au trimis o informare: ”Șefu', nu mergeți la ăștia că vă pot aresta și condamna la douăj de ani de pușcărie. Au deschis un dosar primului ministru al lor că ar fi comis trădare de țară, că v-ar fi spus nu știu ce secrete care le afectau cică suveranitatea. V-a spus ceva femeia? Noi nu am aflat așa ceva. Dar dacă nu, e groasă: știți cum se numesc ăia care află ”secretele de stat” prin codul lor penal? Spioni. Și dacă ea nu v-a spus dar are dosar, și dvs., care nu ați aflat, puteți avea. Acolo e un băiat, Horo(r)dniceanu, care ar fi trebuit deja demis din funcție, potrivit legii, dar nu vrea să se dea dus și înventează povești: pe niște angajați Black Cube i-a arestat că spionau și nu prea o Faraoancă, pe un fost ofițer SRI l-a umflat că făcea și el cică ceva ”înțelegeri secrete cu evreii”, desigur neprobate, pe un jurnalist britanic voia să-l ”umfle” că făcea ceva reportaj prin România și exemplele pot continua. Așadar, dacă doriți să rămâneți liber și fără dosar penal pasibil de 20 de ani închisoare pe degeaba, stați acasă.”

Și a stat omul, că ăia de la MOSSAD știu ce spun, că nu îl au șef pe Coldea.

PS - am informații că informarea intelligence - ilor din Israel era scrisă în limbaj oficial, dar astea erau ideile principale”, este mesajul lui Mocanu, postat pe Facebook.