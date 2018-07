Ingrid Mocanu îl mitraliază pe șoferul care avea numerele 'M..e PSD': deci era un penal adevărat

Șoferul care circula cu numerele de înmatriculare ”M..E PSD” a rămas fără acestea și s-a ales cu dosar penal pentru că acele numere erau valabile doar pe teritoriul Suediei. Ingrid Mocanu comentează acest episod și arată că ”haștagianul” s-a dovedit a fi un penal cu acte în regulă.

”Cum? Adică haștagianul care făcea miștouri scabroase și grobiene (la care numai doamna Trancă mai poate da like) despre ”penalii” de la PSD era un veritabil ”penal”?

Numai deontologi la propagandă: televiziuni insolvente care nu plătesc un leuț la bugetul de stat (adică nu are ce să fure PSD din banii lor că nu au) și care se întrețin din banii de pensii ai oamenilor (Pilonul II să trăiască, domnu Guran, am înțeles), bătăuși de bătrâni și furăcioși de case peste case (de serviciu, de prin acte false).

Da, frate, nu sunt buni ”penalii” de la PUIE MSD ... penalii ăștia sunt cei mai grozavi!

Cum să umbli cu plăcuțe cu care nu ai voie în altă țară, faptă echivalentă cu circulația pe drumurile publice cu o mașină neînmatriculată, și să zbieri că nu știu cine nu respectă legea sau că e prost că vorbește nu știu cum?”, arată Ingrid Mocanu.