Ingrid Mocanu îl SOMEAZĂ pe șeful DNA: Să spună cine îi dădea ordinele de a ”paradi” pe unul și pe altul, cu ce îl șantajau

Reacție incendiară a avocatei Ingrid Mocanu după ce șeful DNA, Calin Nistor, a cerut Sectiei pentru procurori din cadrul CSM revocarea din functia de procuror DNA a lui Gheorghe Popovici, delegat pe pozitia de procuror-sef adjunct al Sectiei de combatere a infractiunilor de coruptie.

"Astăzi am aflat o veste minunată: domnul Popovici are o scrisorică de amor de la domnul Nistor prin care îi spune să-și ia tălpășița, căci a distrus destule vieți. Târziu de tot! Dar mai bine mai târziu decât niciodată. Așteptăm acum să se ia măsuri pentru a și răspunde pentru nenoricirile pe care le-a produs.

Și da, mai are o plângere (bonus) din partea mea... pe persoană fizică. Și pentru ca nu cumva să se creadă că am făcut plângerea după ce l-am văzut căzut, cu lașitate, rog să se consemneze că am depus plângerea împotriva sa înainte de a afla că are cerere de revocare din DNA. Deci era încă pe cai mari în DNA.

Nu mă tem deloc și vă spun că fiecare dintre voi trebuie să plătiți pentru toate destinele distruse.

Un pas bun pentru domnul Nistor de această dată.

Și un sfat de final de carieră pentru Popovici: să spună cine îi dădea ordinele de a ”paradi” pe unul și pe altul, cu ce îl șantajau și amenințau și va avea probabil o soartă mai puțin cruntă", a scris Ingrid Mocanu pe Facebook.