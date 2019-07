Ingrid Mocanu s-a DEZLĂNȚUIT după negocierile lui Iohannis cu Macron, pro Kovesi: 'Trafic de influență'

Avocata Ingrid Mocanu acuză că președintele Klaus Iohannis a făcut trafic de influență în favoarea Laurei Codruța Kovesi, negociind cu președintele Franței, Emmanuel Macron, retragereaza candidatului francez din cursa pentru șefia Parchetului European.

"Din ciclul: penalii noștri sunt mai buni decât ai lor!

Iohannis sună la Macron, lumina Franței, să facă un trafic de influență (că așa se cheamă aici, în România) pentru ca traficatul să își exercite influența pe lângă un procuror (că nu are atribuții Macron de a depune ori retrage candidaturi de șefi la Parchetul European) pentru ca acesta să își retragă o candidatură!? Totul în folosul unei ”penale”, de fapt unei multiple penale (cu două dosare pornite in personam). Vom afla imediat ce a promis Iohannis că va plăti în schimbul traficului... ca să știm cât va confisca doamna Kovesi de la cei doi din dosarul pe care li-l va instrumenta din presupusa funcție de procuror european. Că știți că ea a zis că i-a cercetat și pe cei care au numit-o (a se citi: au negociat ca la piață pentru a numi un procuror ”independent” în funcție, fără factor politic, desigur). Câte concursuri de funcție sau grad a dat Kovesi la viața ei? ZERO ... totul politic sau prin acțiuni, date de judecători.

Dar nu am auzit Comisii de la Veneția și nici GRECO urlând că funcțiile de procuror european nu sunt ocupate pe criterii de competență, ci prin târguială politică.

Aaaa, așa arată statul de drept? Așa e bine, cu procurorii independenți? Și cu ”penalii” lui Iohannis și Macron care sunt buni de funcții europene publice, plătite din banii cetățenilor europeni? Păi atunci... bine!", scrie Ingrid Mocanu pe Facebook.