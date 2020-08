Inițiativă pentru promovarea educației și culturii: O tânără și-a amenajat propria-i bibliotecă la poarte casei

„Biblioteca de cartier” este proiectul Asociaţiei ,,Fiecare Contează”, unde oamenii pot dona sau împrumuta cărţi de orice gen. Cu acest proiect, tânăra Ioana vrea să promoveze educaţia şi cultura, potrivit Mediafax.

De mai bine de un an, oamenii care trec pe strada Ioanei se opresc la poarta ei, fascinați de un dulap multicolor, plin cu tot felul de cărţi.

,, Am văzut modelul în alte ţări, ne-a plăcut foarte mult şi ne-am gândit că odată vom face şi noi lucrul ăsta şi eram convinşi că va merge, că va funcţiona şi la noi” povesteşte Ioana.

Ioana face parte şi din ONG-ul „Fiecare Contează”.

Asociaţia oferă cărţile donate copiilor săraci din mediul rural.

„L-am scos anul trecut în faţa porţii, l-am umplut cu cărţi şi am stat să vedem ce se întâmplă, am aşteptat să vedem ce se întâmplă şi a fost un răspuns foarte bun, mai bun decât ne-am fi aşteptat. Am cumpărat o bibliotecă mai trainică, una care se încuie, pe care o putem ţine pe orice vreme, o putem ţine şi peste noapte, o încuiem noaptea şi o deschidem dimineaţă din nou şi care poate să rămână aici tot anul şi care poate să servească comunitatea permanent. Lumea vine şi contribuie, asta ne încântă. Nu doar se ia, ci se şi contribuie foarte mult. Vin şi oameni mai în vârstă, care se uită pe îndelete la cărţi, le răsfoiesc, vin şi copilaşi cu părinţii, îşi mai aleg dintre cărţile pentru copii”, a declarat Ioana Cărtărescu-Petrică, de la Asociaţia Fiecare Contează.