Înjurat și huiduit, Codrin Ștefănescu vorbește de modificarea definiției ultrajului

Secretarul general al PSD, Codrin Ștefănescu, spune că unele legi trebuie modificate urgent, „de exemplu cum e aia cu ultrajul”, infracțiune din Codul Penal, după ce acesta, împreună cu vicepreședintele Camerei Deputaților, Eugen Nicolicea, au fost huiduiți, înjurați și scuipați de protestatari în mai multe județe.

„(...) La Mehedinți când am fost cu dl Nicolicea tot un personaj de genul acesta ne-a recunoscut pe față că este activist social și e finanțat, recunoaște public. Pe bune? Adică, la modul serios, cât mai tolerăm așa ceva? Adică pe activiştii ăştia social, plătiţi regeşte, că mulţi dintre ei nu au un loc de muncă concret, nu aduc plus valoare societății, doar o perturbă pe banii care îi primesc pentru treaba asta. Cât să mai tolerăm? Astăzi vin şi vandalizează intrarea în Ministerul de Justiţie, au vandalizat casele unor oameni politici, ale unor jurnalişti, mâine, poimâine intră şi în casă. Avem niște legi care trebuie aplicate. Unele legi trebuie modificate foarte urgent, de exemplu cum e aia cu ultrajul. Da, o vom modifica şi repede”, a declarat Codrin ştefănescu, luni, într-o conferință de presă la Sibiu.

Întrebat în ce sens se va modifica legea, Ștefănescu a spus: „O să vă explice dl Nicolicea dacă îl întrebați în ce sens. Eu vă răspund politic, dl Nicolicea este pe juridic-tehnic”.

Vicepreședintele Camerei Deputaților a explicat după câteva minute, în aceeași conferință de presă, că „nu are nimeni ce le face” celor care înjură polițiști, magistrați și demnitari.

La solicitarea jurnaliștilor să vorbească despre modificarea pe care a anunțat-o Codrin Ștefănescu cu privire la ultraj, Nicolicea a răspuns:

„După cum știți, ultrajul este în conexare cu altă infracțiune care nu mai există, spre exemplu ultraj pentru insultă nu se poate aplica ținând cont că insulta nu mai este infracțiune. Ultrajul pentru insultă se sancționează cu pedeapsa pentru acea infracțiune, adică insultă, zero ani zic eu, la care se adaugă o treime de pedeapsa respectivă, adică o treime din zero. Pe cale de consecință, ați văzut o mie de cazuri în care polițiști, judecători, procurori, ca să nu zic și demnitari, sunt înjurați, insultați, pe motiv că nu are nimeni ce le face. Și evident că trebuie reformulată. În momentul în care a fost dezincriminată această infracțiune trebuia reformulată de atunci cealaltă infracțiune care făcea referire la ceva ce nu mai există”, a spus acesta.

Întrebat dacă susține acestă modificare, el a spus: „Bineînțeles că o susțin. Deci regulile de conviețuire socială implică și anumite norme, încălcarea normelor este sancționată de către societate”.

Nicolicea a spus că nu o să propună nicio pedeapsă. „Nu am să propun nimic, ele există deja în Codul Penal”, a spus acesta.

Contactat de ȘTIRIPESURSE.RO, Eugen Nicolicea a spus vineri că nu a vorbit de insultă și calomnie.

Reporter: Ați făcut declarații la Sibiu legate de situația cu ultrajul și insulta.

Eugen Nicolicea: Nu, niște dobitoci au scris de insultă și de...eu nu am zis de așa ceva. Dacă doriți un comentariu pe insultă și calomnie, această dezincriminare a fost declarată neconstituțională și Curtea a spus că trebuie să existe, după care când s-a făcut Codul în 2014 nu au mai fost. Știu subiectul foarte bine și nu l-am dezbătut. Noi comentăm niște idioțenii pe care le-au înțeles niște idioți.

Reporter: În contextul în care politicieni au fost înjurați, scuipați...

Eugen Nicolicea: Am răspuns. Despre acest subiect nu am vorbit și nu am niciun chef să vorbesc. Întrebați-i pe idioții care așa au înțeles.

Reporter: Vreți să susțineți o schimbare legislativă?

Eugen Nicolicea: Deci subiectul este generat de unul care nu are noțiuni elementare de drept. Și nu are rost să comentez prostovăniile unora. Eu nu au am pronunțat cuvântul insultă, nu am pronunțat cuvântul calomnie.