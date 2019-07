Înotătorul Sun Yang, declarație după ce un oponent a refuzat să îl felicite: 'Ești pierzător, eu sunt învingător'

Duncan Scott (22 de ani), înotătorul Marii Britanii, a refuzat să urce pe podium, marți, alături de Sun Yang (27 de ani), chinezul acuzat de dopaj, după ce a câștigat medalia de bronz, la proba de 200 m la stilul liber, la Campionatul Mondial de la Gwangju, anunță MEDIAFAX.

Sun a câștigat aurul la proba de 200 m după ce lituanianul Danas Rapsys a fost descalificat pentru că a furat startul.

Scott l-a felicitat pe medaliatul cu argint Katushiro Matsumoto și pe Martin Malyutin, care a terminat în același timp cu sportivul englez. Când a trebuit să îl felicite și pe medaliatul cu aur, Sun Yang, Duncan Scott a refuzat și nu a dorit să se urce nici pe podium.

Înotătorul chinez a reacționat nervos, strigându-i englezului, în timp ce gesticula la acesta: ”Ești un pierzător, eu sunt un câștigător.”

Duncan Scott nu este primul sportiv care refuză să îl felicite pe Sun și să urce pe podium alături de el. Australianul Mack Horton (23 de ani) a procedat la fel, în urmă cu două zile, când Sun a câștigat proba de 400 de metri.

”Victoria mea a fost datorită muncii grele pe care o depun. Am continuat să lupt. Nu am renunțat când am ieșit pe locul doi”, a declarat Sun Yang după ce a câștigat medalia de aur.

Sun Yang este suspect de dopaj, după ce, anul trecut, a distrus o probă de sânge. În 2014, Yang a fost suspendat pentru dopaj. Dacă este din nou găsit vinovat, sportivului chinez i-ar putea fi interzis pe viață participarea la competițiile profesioniste.