INOX vrea să investească banii luați prin listarea la BVB în producţia de dispozitive medicale: măşti chirurgicale şi material filtrant

INOX, companie prezentă din 1997 la Bursă, a listat vineri prima sa emisiune de obligaţiuni în valoare de 1 milion de euro, compania intenţionând să dezvolte cel mai nou domeniu de activitate, respectiv producţia de dispozitive medicale precum măşti chirurgicale şi material filtrant, conform prezentării realizate de Ion Bazac, preşedintele Consiliului de Administraţie al INOX, în cadrul unei conferinţe, conform Agerpres.

"INOX s-a alăturat efortului naţional de combatere a pandemiei din primele luni ale anului 2020. Astăzi continuăm, cu sprijinul investitorilor noştri, să dezvoltăm şi să producem măştile post-pandemie, pentru siguranţa profesioniştilor din sistemul medical şi mai ales pentru protecţia noastră a tuturor, în semn de respect faţă de propria persoană şi faţă de toţi cei ce ne înconjoară", a declarat Ion Bazac, preşedintele Consiliului de Administraţie al INOX.INOX a vândut în cadrul unui plasament privat derulat în septembrie 2021 un număr de 10.000 de obligaţiuni corporative neconvertibile şi negarantate, denominate în euro, către 38 de investitori. Obligaţiunile au o valoare nominală de 100 euro, cu scadenţa la 8 septembrie 2024, şi o rată a cuponului de 8% pe an, cu plată trimestrială. Fondurile atrase vor fi folosite pentru achiziţia de noi echipamente şi reabilitarea facilităţilor existente. Plasamentul privat şi listarea obligaţiunilor au fost realizate cu sprijinul BRK Financial Group."Suntem la a treia listare din luna februarie, iar admiterea la tranzacţionare a obligaţiunilor emise de INOX ne oferă încă o confirmare a faptului că piaţa de capital este o soluţie reală de finanţare. Dacă până mai ieri vorbeam de companii noi care vin la Bursă, de această dată vorbim de o companie care săptămâna viitoare împlineşte 25 de ani de la listarea acţiunilor, iar acum a accesat o finanţare prin intermediul obligaţiunilor. Din perspectivă tehnică vorbim despre o serie de obligaţiuni denominate în euro, cu un cupon foarte atractiv de 8% şi cu o poziţie financiară solidă, fapt ce a generat interes din partea investitorilor în cadrul plasamentul privat. În contextul actual de volatilitate uşor mai ridicată din cauza contextului geopolitic, obligaţiunile pot reprezenta o alternativă rezonabilă pentru un randament decent în condiţii de risc moderat", a declarat Monica Ivan, director general BRK Financial Group.INOX a fost înfiinţată în 1937, fiind specializată în producţia de bijuterii şi argintărie, tacâmuri din argint şi placate cu nichel. Acţiunile INOX sunt listate la Bursă din 22 februarie 1997. De-a lungul timpul, compania a trecut prin transformări succesive atât în domeniul de activitate, cât şi în dezvoltarea tehnologiei devenind cel mai important producător de componente şi echipamente din inox din România. În 2020, compania a deschis o nouă linie de producţie, de măşti chirurgicale şi material filtrant, iar până la finalul anului 2020 acest nou domeniu de activitate ajunsese la 24% din totalul cifrei de afaceri.INOX are în prezent un număr de 66 de angajaţi care îşi desfăşoară activitatea atât la sediul din Măgurele, cât şi la cel din Bucureşti axat pe producţia de dispozitive medicale. Compania a înregistrat o cifră de afaceri de 12,4 milioane lei în anul 2021, cu o creştere de 37% faţă de anul 2020 (9 milioane de lei).