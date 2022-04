Înregistrare video difuzată de Rusia: Întâlnire între şeful marinei şi presupuși supravieţuitori ai crucişătorului Moskva, scufundat în Marea Neagră

Ministerul rus al Apărării a difuzat, sâmbătă, un videoclip despre care se spune că reprezintă o întâlnire între şeful marinei şi supravieţuitorii crucişatorului Moskva care s-a scufundat în Marea Neagră, anunță news.ro.

În acest videoclip de aproximativ treizeci de secunde apar câteva zeci de bărbaţi în uniforme de marinar aliniaţi în faţa şefului marinei Nikolaï Ievmenov.

"Comandantul şef al marinei, amiralul Nikolai Ievmenov şi comandantul flotei Mării Negre s-au întâlnit cu echipajul crucişătorului Moskva la Sevastopol”, a declarat ministerul într-o scurtă declaraţie.

Amiralul "a informat echipajul crucişătorului că ofiţerii, aspiranţii şi marinarii vor continua să servească în marină", precizează Ministerul.

Acestea sunt primele imagini în care apar presupuşi membri ai echipajului Moskvei de la scufundarea acestuia de joi.

Rusia susţine că această navă amiral a flotei ruse de la Marea Neagră s-a scufundat în urma unui incendiu provocat de explozia de muniţii. Ucraina susţine că a scufundat-o după un atac cu rachete.

First footage of the rescued Moskva crew in Sevastopol. No information yet regarding casualties pic.twitter.com/OSSOVHHNg2