Înregistrări INCENDIARE din sediul DNA Ploiești: 'Ideea e să-l distrugă pe domnul ONEA, să ajungă la KOVESI dacă e și VOICULESCU băgat și GHITA'

Înregistrările din sediul DNA Ploiești, invocate de Laura Codruța Kovesi în conferința de presă făcută în timpul mandatului, referitoare la dezvăluiri menite discrediteze activitatea instituției, apar în cererea de recuzare a procuroarei Elena Iordache, formulată de Lucian Onea. Potrivit documentului, cei care i-ar fi anunțat de existența unor înregistrări pe procurori sunt oamenii de afaceri Răzvan Alexe și Sabin Ivanoff.

"In concret, Ivanoff Sabin ne-a semnalat că „problema e că o să înceapă un mare scandal la Antena 3 și v-au filmat și pe dumneavoastră și pe șefii, au nouăzeci de ore de ascultări și de filmări aici, acu 3 ani... ” (... ) „nouăzeci de ore v-au filmat șase luni. Ce, de ce râdeți? Nu credeți?” (...) „a fost făcută în birou aici” (...) ”Da, nu știu ... pronunțați nume, ce cum îi puneați pe unii să zică, ce să zică, confruntări” (...) „Intră și GHIȚĂ la Belgrad, în direct, S-a dus VOICULESCU acolo, adică e o chestiune amplă care e numa' de DNA Ploiești” (...), ”exact pe trei persoane, dumneavoastră, șefu și MIRCEA” (...) „vă dați seama eu am auzit-o întâmplător, eram la masă când am auzit, dacă s-a dus VOICULESCU special” (...), „De la cine credeți că am auzit? De la cel care v-a înregistrat" (...) ”VLĂDUȚ COSMA (...), Are termen în februarie și acuma vrea să dea” (...) „ Da totuși, nouăzeci de ore, sunt nouăzeci de ore, nu știu ce v-orfi înregistrat, am înțeles că au, au unele înregistrări care cel puțin pentru domnul ONEA sunt...nu știu ce-ați vorbit, ce-ați făcut, habar n-am" (...) ”am înțeles că na, e de amploare, dacă s-a deplasat VOICULESCU la Belgrad, pentru asta...” (...) „Păi să dea în DNA Ploiești" (...) „Să ajungă la KOVESI” (...) „Să distrugă” (...) „Și concluziile ajung la KOVESI că de aia s-a dus VOICULESCU că vor să ... habar n-am ... știu doar că o să le dea drumu' la ANTENA 3, la GÂDEA, ori pe 30, ori pe 31, tot se duc fac repetiții” (...) „ Da, montaje. Serios” (...) ”Montaje da oricum ... ” (...), ”O să vedeți că e adevărat că bănuiesc că nu vorbeau asa” (...) „Că miza e alta, miza e de distrugere nu de cancan” (...) „ De la sor-sa am auzit că ea e spumoasă la gură” (...) ”Adică nu e o situație de cancan, că vor să dea niste înregistrări, ideea e să-l distrugă pe domnul ONEA, să ajungă la KOVESI dacă e și VOICULESCU băgat și GHITA în treaba asta, e o chestiune mai serioasă, nu e făcută doar așa de VLĂDUT”", se arata in document.

Un alt martor care i-ar fi anunțat pe procurori ar fi fost Razvan Alexe. Omul de afaceri ar fi sunat la DNA pe 9 februarie 2018, cerând să ia legătura cu procurorul Giuela Deaconu pentru a îi comunica ceva urgent. În contextul în care magistratul era în concediu, Alexe ar fi cerut să discute cu ofițerul căruia îi telefonase, fiind invitat la DNA.

"Alexe Răzvan s-a prezentat la orele 15.22, i-a comunicat prin SMS că a ajuns, iar ofițerul l-a preluat de la punctul de acces și l-a condus în biroul său. Afirmațiile făcute ulterior în spațiul public în sensul că ofițerul - din proprie inițiativă - ar fi solicitat prezența acestuia la sediul instituției și ar fi discutat cu el în afara unității parchet, în parcare, sunt nereale .

Având în vedere că anterior, așa cum s-a precizat supra, Alexe Răzvan s-a mai prezentat la sediul unității noastre, ocazie cu care ne-a înștiințat despre faptul că membrii familiei Cosma intenționează, prin diverse mijloace, să denigreze activitatea desfășurată de organele de urmărire penală în cauzele instrumentate la nivelul D.N.A. — S.T. Ploiești, cauze în care aceștia au avut diferite calități procesuale, ofițerul a procedat la înregistrarea discuției purtate cu acesta în biroul în care își desfășoară activitatea.

În esență, Alexe Răzvan a comunicat organelor de anchetă, prin intermediul ofițerului Florea Gabriela, următoarele: „VLAD are 92 de ore de înregistrări cu domnul procuror, cu doamna GILUELA, cu mine și cu dumneavoastră” (...) „Duminică ies pe televizor. Și-au făcut niște înregistrări, niște chestii de genul ăsta și vor să iasă pe televizor să distrugă pe toată lumea care” (...) „Cu domnu ONEA...'' (...) „Are așa ... că l-a pus să pună în mașină lu' nu știu cine nu știu ce hârtie de la campania lu PONTA. Că l-a pus să nu știu ce să facă în nu știu ce dosar. Sunt niște chestii destul de urâte, rele. Multe discuții ale lui NEGULESCU... ă . . . de doamna KOVESI, de o grămadă de discuții. N-am ce să fac! Au făcut, au aranjat tot. Vor să iasă duminică, să iasă pe televizor cu ele” (...) „Eu am aflat, că nu știam că ies” (...) „mi-a zis sor-sa” (...) ”Se bate cu pumnul în piept că nu știu pe la ce comisii face plângeri penale ca să ...” (...) „Eu v-am spus și dacă va fi un scandal foarte mare și o bășică foarte mare care va exploda, pentru că el are niște chestii foarte, foarte ...” (...) „Se leagă și de dumneavoastră, că o să vă atace și pe dumneavoastră cu ..., are niște înregistrări de ..., nu știu. Și cu niște poze cu ... de când erați dumneavoastră într-o cameră de la ÎNALTA CURTE când dădea nu știu ce, nu știu ce declarație dădea și îi spuneați dumneavoastră ce să declare” (...) „Nu omorâți mesagerul” (...) „o să iasă un scandal fantastic, că se duce la presă, care presă e împotriva voastră și o să fie o, un mare scandal. Eu acum decât vă spun, vă trag un semnal de alarmă să vedeți ce faceți, că nu puteți să faceți, că el le are ... Oricum sunt toate date, le are montate ... Inregistrările au 92 de ore cu totul. Tot caută, tot face ... Singurul lucru ce am putut să fac a fost să le cer, să mă cert cu ei, să le zic așa: ” Băi frate, să nu cumva să implicați persoana mea în vreun scandal! Și am rugat să n-o implice pe doamna GILUELA că o are și pe doamna GILUELA. Când ne-a pus pe noi în ăla cu VOLOSEVICI, doamna GILUELA mia dat mie un CD cu niște poze ca să vin eu să-l declar eu la audieri că mi l-a (...) El are înregistrări când vorbește cu doamna GILUELA și când îi spune lu doamna GILUELA ”Doamnă, eu am poze, dar nu pot să le aduc eu, că eu ... ” și doamna GILUELA spune ”'Lasă că vorbim cu... cu RĂZVAN să le ia el să le declare, să le nu știu ce, să nu știu ce. Adică, cu alte cuvinte mă pune pe mine să plasez probe în dosarul ăla sau ceva de genul ăsta. El vrea să o compromită pe femeie, înțelegeți dumneavoastră? Ăsta nu poate să îl dea. Eu am văzut tot materialul, el are tot materialul cu înregistrări, Mai are o discuție făcută cu el, are discuțiile tăcute cu mine, cu doamna GILUELA și cu el, are discuțiile despre dosarul cu VOLOSEVICI. Are discuțiile când îl învăța pe el ce să declare, cum îi zice la asta, la ...ă ... în legătură cu ăsta, cu VOLOSEVICI. Are o altă discuție înregistrată în care sunt eu, pe casetă, eu cu el, cu doamna GILUELA și cu NEGULESCU, când îl înjura NEGULESCU pe TITI PLĂCINTĂ și că nu știu ce ...”(...) „Acum dă alea cu domnu ONEA” (...) ”O să fie un ditamai scandalul. Are înregistrat când îl învăța domnul ONEA să facă niște tabele ca să arate hârtia care ... (neinteligibil) ... o hârtie cu niște bani care i-a dat SEBI GHIȚĂ ă ... în campanie. N-au fost bune hârtiile respective și l-a trimis înapoi să facă altele și a înregistrat iarăși. El are înregistrări de atunci din 2015 când făcea discuțiile astea, punea niște semne distincte pe foaie și acum povestește și înregistrează. În 2015, pe data de cutare am făcut niște semne distincte pe actul cutare, pe actul cutare, pe actul cutare, pe actul cutare, acte care în baza lui i-au dat control judiciar lu' SEBASTIAN GHIȚĂ” (...) „actele care sunt la dosar, o să le găsească exact p-alea cu semnele alea distincte despre care povestește el pe camera video, înregistrate din 2015, de atunci când el făcea hârtiile astea. A înregistrat tot. Are discuție când domnu procuror îl punea să se ducă să pună, să bage în nu știu ce mașină” (...), ”că a luat ... a luat niște autorizații de percheziție și nu a putut să-i bage lu ăla în mașină” (...) „și i-a zis: ”Nu mai face chestia asta, trimite repede fax din MOLDOVA", și le-a trimis prin fax pe o adresă de email sau pe fax, nu știu să vă spun, eu vă spun, așa în mare” (...) „Pe mine m-au pus ... neinteligibil ... că le e cât de cât frică de mine, au vrut să mă corupă să fac eu plângere cu ei împotriva lui GILUELA și le-am zis: Băi oameni buni, eu n-am să recunosc nici discuțiile astea, pe care nu le recunosc. Puteți să spuneți ce vreți voi și cum vreți voi. ” Le e frică să se certe cu mine, Ei au ce au cu GILUELA. Ei au ce au că ... până la urmă mi-au zis: ”Domne, au avut două cecuri în alb și cinci bile albe care mi le-a dat șefu și care le-au șters la cur domne, că nu mi-au dat nici măcar o caracterizare pentru tata. Adică noi ne ducem la pușcărie și ei se duc să-și facă dosare pe spatele nostru? Dacă mergem, să mergem toți la pușcărie.” Ăsta e principiul lor” (...) „E totuși pâinea și viața dumneavoastră” (...) „Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, că nu e de glumă! Au făcut niște discuții mari pe la CSM, pe la CONSILIUL MAGISTRATURII, pe la ÎNALTA CURTE. Tot felul de discuții, cu SRI-ul s-au înțeles, au fost toți împreună la SEBI GHIȚĂ, în ăsta, cum îi spune? În ... ă ... în SERBIA” „Au avut discuții, le-a arătat, le-au montat împreună. Sunt montate oficial cu ăia după la RTV, cu GÂDEA de la ANTENA 3, deci nu e un scăndăluț (trosnește din deget) — apare și spune de NEGULESCU că a avut o cutare, înțelegeți?” (...) „E ditamai regia e făcută. O să transmită două posturi în direct și ROMÂNIA TV și ANTENA 3. O să fie în direct, cu totul, absolut (...) „trebuie găsită o variantă prin care să scăpați de ăștia după cap, că o să vi se rupă picioarele la toti!” „Să-i lăsați dracu în pace! S-a apucat domnu' ONEA să-i dea lu' NEGULESCU neînceperea urmăririi penale ca să-i distrugă dosarul cu stick-ul? TREBUIA SĂ-L LASE ÎN PACE” (...) ”Cu mine, dumneavoastră o să mai vorbiți. Duminică, după ce o să apară chestia asta, o să apară prima dată schițat pe el, pe domnu' ONEA. O să vedeți ditamai scandalul ce o să iasă!" (...) „Să mergeți toți la pușcărie. Să mergeți toți la pușcărie. A zis VLAD: ''Eu îmi asum. Să mergem toți la pușcărie, nu-i problemă. Să mergem toți, să vedem care și cum? Asta urmăresc ei. Adică, a zis VLAD: ”Domne, pe mine nu m-a lăsat să scap. Eu i-am ajutat cu absolut tot și nu m-a lăsat să scap, să-l scap pe tata care are 72 de ani și care n-a făcut nimic și se duce 8 ani la pușcărie degeaba? Și nu m-a lăsat să scap, păi nu-i las nici eu să scape” (...) „Dar, încă o dată vă spun, e păcat de dumneavoastră și de doamna GILUELA care mie nu mi-a făcut rău personal. Domnul ONEA, deja e o cauză pierdută, după părerea mea, că nu mai am eu ce să fac acum” (...) „trebuie să ne așezăm undeva, să căutăm o variantă, să pice la o pace, să facă într-un fel, că o să vadă ce recul o să aibă prima..."(...) „Duminică apare.'Trebuia să apară pe data de 15, eu știam ceva, n-am fost sigur, dar ne-a amânat nouă procesul și acum avem pe 18 procesul și s-ar putea să fie ultimul, că încep dezbaterile și a zis ”Ce să mai fac cu alea dacă mă duc la pușcărie?” (...) „Că dacă fac, să fac acum, înțelegi?”(...) „Nu se poate da într-o singură emisiune. O să fie emisiune duminică, luni, marți. Trei zile. Patru” (...) „În afară de faptul că e șefa dumneavoastră, e și prietena dumneavoastră doamna GILUELA, trebuie găsită o variantă. Adică vreau să înțeleagă că nu au treabă și că nu are dânsa treabă și pe lângă ce îi spun eu că nu o să mă implice în dosarul ăla, că nu vreți nici dumneavoastră, nu vrea nici doamna GILUELA. Ei o să ceară grup organizat. O să facă plângere penală pe grup organizat." (...) „Este vorba și de serviciul și de familia dumneavoastră” (...) „Vedeți-vă de pielea dumneavoastră, că sunteți la fel de băgată ca și ceilalți!” (...) „Și după aia, după ce vedeți ce vă spun eu, să încercăm să facem o discuție, să vedem, poate reușim să nu? Adică dacă dânsa pică și dumneavoastră picați odată cu ea. Oamenii sunt nebuni. Nu vă dați seama ce filmări au făcut, ce discuții! Au făcut discuții cu CIUTACU, cu nu știu care, cu nu știu care, cu nu știu care, cu douăzeci de inși, cu VICOL” (...) „cu PONTA care nu știu ce vine să zică. O să fie un scandal monstru” (...) „Cu DRAGNEA care îi cere schimbarea lui KOVESI. Cu înregistrări în care discută NEGULESCU la telefon: „Doamna K și doamna cutare și doamna KOVESI : ”Stați doamnă, că facem acum, vine acum. Am eu bombardament, am eu cutare...” (...)„Are și ... că el filmează. Are filmat în timp ce făcea hârtiile și le punea semnele și ...” (...) „A înregistrat declarația în care spune ONEA că vrea să-l aresteze pe GHIȚĂ” (...) ”E ticluită ca lumea si sunt pregătiti rău de tot” (...) „dacă eu înregistrez, din greșeală, o discuție cu dumneavoastră acum, e altceva, dar eu provocând o discuție, fiind premeditat și provocând discuția asta și dumneavoastră spuneți: ”Domne, păi ...” și eu spun: ”A, păi stați că fac eu, duc eu astea, le car eu, fac eu ...”(...) „Și credeți-mă, nu sunt un neavenit în ale șoricăriilor astea care le fac ei” (...) „Și după ce vedem primul set și vedem impactul care este" (...) „o să vă dau un telefon, că vin să cer un 19 acolo și vedem ...”", scrie Lucian Onea in solicitare.

Onea a acuzat-o pe Elena Iordache de lipsă de imparțialitate, însă cererea de recuzare a fost respinsă. Fostul șef al DNA a fost pus sub control judiciar, având interdicția de a profesa.