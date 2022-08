INS: Exporturile de animale vii au scăzut cu 16,8% în primele cinci luni ale anului

Exporturile de animale vii au scăzut cu 16,8% în primele cinci luni din 2022, comparativ cu perioada similară a anului trecut, şi au totalizat 182,8 milioane euro, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică.

De asemenea, şi importurile de animale vii s-au redus, cu 17,7%, ajungând la 66,6 milioane euro, potrivit Agerpres.

Pe această secţiune de produse, în perioada ianuarie-mai 2022 s-a înregistrat un excedent comercial de 116,2 milioane euro.

Pe de altă parte, în primele cinci luni ale acestui an, România a exportat carne şi produse din carne în sumă de 223 milioane euro (plus 34,7% comparativ cu aceeaşi perioadă din 2021) şi a importat astfel de produse în valoare de 531,8 milioane euro (plus 32%), rezultând un deficit de 349 milioane euro.