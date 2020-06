INS: 'În 2019 numărul cărților împrumutate a scăzut îngrijorător'

În anul 2019, bibliotecile au eliberat fiecărui utilizator activ, în medie, 11 volume/an, la fel ca în anul 2018, numărul vizitatorilor la muzee şi colecţii publice a fost de aproximativ 18,2 milioane persoane, față de 17,6 milioane persoane, în anul 2018, anunță INS, potrivit Mediafax.

Reţeaua bibliotecilor care a funcţionat în anul 2019 a fost formată dintr-un număr de 9.222 biblioteci (unităţi administrative), mai puțin cu 257 unități față de anul 2018.

Bibliotecile au pus la dispoziţia publicului, în anul 2019, circa 161 milioane volume, cu două milioane mai puține față de 2018.

În mediul urban, au funcţionat 3.454 biblioteci, cu 82 mai puține față de 2018, cu un fond de carte de 124 milioane volume (trei sferturi din fondul naţional de carte disponibil în biblioteci), iar în mediul rural, deşi numărul bibliotecilor a fost considerabil mai mare decât cel de la oraşe (5.768 biblioteci) fondul de carte a fost mult mai mic, de 37 milioane volume.

Numărul utilizatorilor activi a fost de 3,1 milioane persoane în anul 2019, la același nivel ca în anul 2018.

Distribuţia numărului utilizatorilor activi arată o preponderență a utilizării bibliotecilor școlare (50,6%) și a celor publice (35,7%).

Numărul volumelor eliberate diferiţilor utilizatori a fost, în anul 2019, de 33,3 milioane volume, cu 964 mii volume mai puține față de anul 2018, revenind, în medie, 11 volume/an, pe un utilizator.

Accesibilă publicului larg din toate zonele ţării, reţeaua de biblioteci publice, formată din 2.220 biblioteci judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale (2168 unități administrative și 52 filiale ale acestora) a pus la dispoziția publicului circa 45 milioane volume de cărți și periodice tipărite, reunind în colecţiile proprii, 28,7 milioane titluri de cărţi tipărite şi 37 mii titluri de cărți electronice.

Raportat la numărul de locuitori se evidenţiază că, în anul 2019, la o bibliotecă publică (inclusiv filialele) au revenit, în medie, 8,7 mii locuitori. Unui locuitor i-au revenit, în medie, 2,3 volume pe an din colecţiile bibliotecilor publice, de serviciile acestor biblioteci beneficiind 1,1 milioane utilizatori activi pe an. Pentru populaţia care a frecventat bibliotecile publice au fost disponibile, în medie, 40,3 volume pentru un utilizator pe an. Personalul bibliotecilor (inclusiv cel din bibliotecile şcolare) a fost format, la sfârşitul anului 2019, din 10.299 persoane, 91,3% din acesta fiind personal de specialitate.

Reţeaua muzeelor şi colecţiilor publice a cuprins, în anul 2019, un număr de 461 unităţi de bază, cu 4 unități mai multe decât în 2018.

Numărul bunurilor culturale şi naturale, la sfârşitul anului 2019, a fost de 33,8 milioane, în scădere cu circa 500 mii bunuri culturale față de anul 2018, aceasta datorându-se, în principal, închiderii temporare a unor unități muzeale.

Din totalul bunurilor expuse de muzee în anul 2019, peste 32,6 milioane au fost bunuri culturale şi piese de muzeu, peste 1,2 milioane au reprezentat plante, animale și faună acvatică din grădinile botanice, zoologice și acvarii, iar 28 mii au reprezentat plante și animale din rezervaţii naturale.

Numărul vizitatorilor la muzee şi colecţii publice, grădini botanice, zoologice, acvarii și rezervații naturale, înregistrat în anul 2019, a fost de 18,2 milioane persoane, în creștere față de anul 2018 (17,6 milioane persoane); la fel ca în anul precedent, mai mult de 500 mii persoane au efectuat vizite gratuite în „Noaptea Muzeelor”.

Numărul personalului care a deservit rețeaua unităților muzeale în anul 2019 a fost de 7.525 persoane, 50,5% l-a reprezentat personalul de specialitate.

Reţeaua instituţiilor şi companiilor de spectacole şi concerte a cuprins, în anul 2019, un număr 175 unităţi de bază şi 67 de secţii, cu 3 unități de bază mai puține decât în anul 2018.

În anul 2019, instituţiile şi companiile de spectacole și concerte au susţinut în țară 26,4 mii reprezentaţii, urmărite de 8,1 milioane spectatori, față de 26,2 mii reprezentații urmărite de 7,9 milioane spectatori în anul 2018.

În funcţie de tipul instituţiilor şi companiilor de spectacole sau concerte, în anul 2019, cei mai mulţi spectatori s-au înregistrat la teatre (44,5%) și la spectacolele susținute de ansambluri artistice, orchestre populare, trupe de dans și de divertisment (29,5%).

În anul 2019, instituțiile și companiile de spectacole și concerte au participat la turnee, festivaluri de gen și alte evenimente culturale în străinătate în cadrul cărora au susținut un număr de 763 reprezentații, la care au participat un număr de 469 mii spectatori.

Personalul existent la sfârşitul anului 2019 în cadrul instituţiilor şi companiilor de spectacole şi concerte a fost de 13.033 persoane, dintre acestea 59,0% aveau funcții artistice de specialitate.

În anul 2019 au funcţionat 549 unităţi cu activitate editorială a ziarelor și revistelor, cu 13 mai puține față de anul 2018.

Dintre acestea, 254 edituri au publicat ziare (cotidiene şi necotidiene), 256 edituri au publicat reviste şi un număr de 39 unităţi editoriale au publicat atât ziare, cât şi reviste.

Cele 293 edituri care au editat ziare tipărite au publicat, în anul 2019, un număr de 263 titluri de ziare cotidiene și necotidiene tipărite, cu 19 titluri mai puține față de anul 2018 și au publicat online un număr de 262 titluri de ziare cotidiene și necotidiene, față de 271 în anul 2018.

Numărul titlurilor publicaţiilor periodice (reviste), editate în anul 2019, a fost de 1.866 titluri tipărite şi 455 titluri online, mai multe cu 365 titluri tipărite și cu 51 titluri online față de anul 2018.

Personalul editurilor de ziare și reviste a fost, la sfârșitul anului 2019, de 3.832 persoane, aproape trei sferturi dintre acestea fiind personal de specialitate.

Producţia naţională de filme pentru marele ecran, în anul 2019, a cuprins 54 de filme (37 filme artistice, 10 filme documentare şi ştiinţifice şi 7 filme de animaţie), cu 4 filme mai multe decât în 2018.

Reţeaua cinematografică, existentă la sfârşitul anului 2019 în evidenţele Centrului Naţional al Cinematografiei, a cuprins 98 de unităţi cinematografice cu bandă normală (97 cinematografe și o caravană), cu două cinematografe mai multe decât în anul 2018.

Rețeaua cinematografică a dispus, în anul 2019, de 432 săli de cinema cu un total de 76,3 mii locuri, față de 403 săli de cinema cu 73,0 mii locuri în anul 2018.

Proiecţia cinematografică a cuprins 638,0 mii spectacole.

Staţiile de televiziune publice au difuzat, în anul 2019, un număr de 51,2 mii ore-program emisie, cu 1,4 mii ore-program emisie mai puține decât în 2018.

Din totalul orelor-program emise în anul 2019, 19,8% l-au reprezentat programele de evenimente și informații, 12,7% programele de artă și cultură, 11,3% programele de educație și 9,7% programele de știri.

Posturile de radio și televiziune particulare au difuzat, în anul 2019, prin sistem terestru și digital terestru, prin rețele de comunicații electronice (prin cablu) și prin satelit. În anul 2019 au funcţionat 566 de posturi particulare de radio care au difuzat terestru un număr de 201,4 mii zile de emisie.

Trei posturi particulare de televiziune au difuzat, în anul 2019, programe în sistem digital terestru cu un număr total de 1095 zile de emisie.

În anul 2019, nici un post de radio particular nu a difuzat prin rețele de comunicații electronice, dar un număr de 269 posturi de televiziune particulare au difuzat prin acest tip de reţele de comunicaţii electronice un număr de 82,6 zile emisie/an.

În anul 2019, au funcţionat 21 de posturi particulare de radio care au difuzat programe prin satelit cu un număr de 7,4 mii zile de emisie şi 88 de posturi de televiziune particulare cu un număr de 30,6 mii zile de emisie.