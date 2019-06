INS: Producția de orz din România a fost în scădere în 2018

Producţia de orz şi orzoaică a depăşit anul trecut 1,87 milioane tone, în scădere cu 35.993 tone faţă de 2017, o treime din producţie fiind obţinută în judeţele Constanţa, Brăila şi Călăraşi, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică, informează Agerpres.

Producţia medie la hectar a fost de 4.417 kg, cu 18 kg/ha peste cea din anul precedent.

Cea mai mare producţie a fost obţinută în judeţul Constanţa, respectiv 305.018 tone ( plus 32.328 tone) şi o medie la hectar de 4.757 kg/ha (plus 575 kg/ha). Pe următoarele locuri se situează judeţul Brăila, cu o producţie totală de 158.658 tone (minus 170 tone) şi o medie de 4.942 kg/ha (plus 121 kg/ha), judeţul Călăraşi, cu 155.011 tone (minus 12.788 tone), respectiv 7.149 kg/ha (plus 1.503 kg/ha).

Suprafaţa totală cultivată anul trecut cu orz şi orzoaică a fost de 423.500 ha, cu 32% mai mică faţă de cea din anul anterior, iar cea recoltată de 422.000 ha (minus 33%).

La nivelul Uniunii Europene cele mai importante culturi din teren arabil sunt cerealele, cele mai răspândite fiind grâul (46% din suprafaţa totală cultivată cu cereale), orzul (22,1%) şi porumbul (14,9%).

În anul 2018, comparativ cu anul 2017, la nivelul Uniunii Europene s-au înregistrat creşteri ale suprafeţelor cultivate cu rapiţă (+2,7%), orz (+2%) şi porumb boabe (+0,2%).