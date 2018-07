Înscrierile la Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti încep, marţi, instituția având disponibile, pentru concursul din acest an, 855 de locuri libere. Admiterea are loc pe baza unui concurs, scrie Mediafax.

Astfel, înscrierea candidaților pentru Facultatea de Științe Juridice și Administrative-Specializarea „Drept”, Facultatea de Poliție de Frontieră şi Facultatea de Jandarmi are loc în data de 1 august, înscrierea absolvenţilor de liceu pentru Facultatea de Pompieri are loc tot în data de 1 august, iar pentru Facultatea de Arhivistică, acest proces are loc între 31 iulie şi 4 august.

Candidaţii se vor prezenta, pentru înscrierea la această unitate de învățământ, la sediul Academiei de Poliție situat în Aleea Privighetorilor nr. 1-3 din Capitală.

În acest an, Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti scoate la concurs 855 de locuri, dintre care 650 la buget, iar 205 la taxă. Pentru participarea la concursul de admitere, candidaţii vor achita o taxă în valoare de 350 de lei.

Pentru a deveni studenţi, candidaţii trebuie să treacă cu bine de două probe, una medicală şi una sportivă.