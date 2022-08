Înscrierile pentru Bursele ANIS 2022 demarează la 1 septembrie

Cadrele didactice, cu vârsta de până în 40 de ani, şi care deţin titlul de doctor, respectiv gradul didactic de lector sau asistent universitar, pot aplica pentru Programul Bursele ANIS, ajuns la cea de-a V-a ediţie, se arată într-un comunicat de presă al Asociaţiei Patronale a Industriei de Software şi Servicii (ANIS), transmis luni AGERPRES.

Aplicaţiile se pot face în intervalul 1-25 septembrie, iar proiectele selectate vor beneficia, ca în fiecare an, de o sponsorizare în valoare de 5.000 de euro."Programul se adresează cadrelor didactice universitare din toată ţara, care au vârsta de până în 40 de ani (împlinită în anul 2022) şi deţin titlul de doctor, respectiv gradul didactic de lector sau asistent universitar. Candidaţii trebuie să propună în programa universitară tehnologii şi metode inovative de predare, care să integreze cel puţin unul dintre următoarele opt domenii: Artificial Intelligence/Machine Learning, Big Data, Cybersecurity, Internet of Things (IoT), Health Tech, Virtual Reality, Blockchain, Tech for All (introducerea cursurilor de tehnologie în facultăţi non-IT). Mai exact, titularii de curs trebuie să introducă un nou curs în anul universitar 2022-2023, să actualizeze un curs existent (în proporţie de cel puţin 50%) sau să introducă metode de predare noi şi inovative, iar asistenţii pot propune soluţii pentru actualizarea laboratorului (peste 50%), cu acordul cadrului didactic titular. Pentru a fi eligibil, cursul/laboratorul propus este sprijinit de facultate, fiind cuprins în planul de învăţământ aferent anului universitar 2022-2023, în oricare din formele recunoscute: obligatoriu, opţional sau facultativ", notează Asociaţia.Potrivit sursei citate, toate proiectele vor trece printr-un proces de evaluare preliminară, în baza aplicaţiei scrise şi a unui clip video în care vor prezenta elementele inovatoare ale cursului sau laboratorului.Criteriile de evaluare sunt: caracterul inovativ al cursului/laboratorului şi sustenabilitatea lui, structura detaliată ce acoperă obiectivele şi materia cursului/laboratorului şi metoda, ce se referă la profilul candidatului şi utilizarea unor metode inovative de predare.În cursul lunii octombrie finaliştii vor susţine un interviu cu membrii comitetului de evaluare, iar în noiembrie se vor decerna granturile pentru proiectele selectate, în valoare de 5.000 de euro, în cadrul Galei Burselor ANIS.Conform ANIS, în cele patru ediţii anterioare ale programului, 45 de proiecte didactice au obţinut sponsorizări în valoare totală de 225.000 de euro.Lansat în anul 2018, la iniţiativa Asociaţiei, programul are o acoperire naţională, iar aplicanţii ale căror proiecte sunt selectate beneficiază de o sponsorizare a activităţii didactice în valoare de 5.000 de euro.Înfiinţată în anul 1998, ANIS reprezintă interesele companiilor IT româneşti şi sprijină dezvoltarea industriei locale de software şi servicii, creşterea atât a companiilor implicate în proiecte de externalizare, cât şi a celor care generează proprietate intelectuală, prin crearea de produse.Veniturile anuale cumulate ale celor 165 de membri depăşesc 3,87 miliarde de euro.