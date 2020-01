Înscris în PSD, senatorul Daniel Zamfir lansează un atac dur la adresa ministrului Finanțelor Florin Cîțu, plecând de la o afirmație a liberalului Beni-Oni Ardelean.

„Ben-Oni Ardelean de la PNL e foarte sincer: "Citu e genial, in lumea lui" Eu nu stiu, ca nu sunt si nici nu doresc sa fiu in lumea lui- si chiar imi educ copiii sa evite lumea lui-dar pot sa va asigur, ca in lumea noastra, omul e #praf”, scrie Zamfir pe Facebook.