Instanța Supremă a rămas în pronunțare, după Laura Codruța Kovesi a contestat măsura controlului judiciar

Instanța Supremă a rămas în pronunțare după ce fosta șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi, a contestat măsura controlului judiciar impusă de Secția specială de anchetare a magistraților care o acuză pentru presupusa mită cerută lui Sebastian Ghiță pentru extrădarea lui Nicolae Popa, potrivit Mediafax.

”Am dat o declarație, am explicat motivele de nelegalitate pentru care eu am apreciat că se impunea ca eu să fac această contestație, am răspuns și la întrebări, avocatul meu a susținut motivele, o să vedem ce decide instanța. A participat și un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și un procuror de la Secția specială, dar ce s-a întâmplat în sala de judecată eu nu vă pot spune. Am făcut o contestație în care am arătat că măsura (controlului judiciar – n.r.) nu a îndeplinit condițiile cerute de lege și mi-am motivat contestația în acest sens. Voi respecta decizia (instanței – n.r.) indiferent care va fi aceasta”, a declarat Laura Codruța Kovesi, miercuri, la ieșirea de la instanță.

Fosta șefă a DNA este de părere că există o legătură între campania declanșată împotriva procurorului general Augustin Lazăr și cea a șefei Curții Supreme și ancheta declanșată împotriva sa.

”Bineînțeles (că există o legătură - n.r.). Și mai sunt și alți procurori care sunt atacați zilnic și alți judecători care sunt atacați zilnic, pentru că și-au făcut treaba și cu toții trecem prin aceste campanii pentru că ne-am făcut treaba și pentru că unii vor să fure liniștiți în continuare și noi i-am împiedicat. Sigur că întotdeauna încercă să ataci șefii, oamenii care sunt cei mai vizibili în spațiul public, pentru a da un semnal și celorlalți. Dar, așa cum am spus, în sistem sunt mulți procurori și judecători curajoși, deci nu avem de ce să ne temem. O să se dovedească în timp că toate aceste acuzații care au fost făcute cu privire la noi sunt nefondate”, a spus Kovesi.

Laura Codruța Kovesi este pusă sub control judiciar de secţia de anchetare a magistraţilor în dosarul privind mita pe care i-ar fi cerut-o lui Sebastian Ghiţă pentru repatrierea, din Indonezia, a fostului director FNI, Nicolae Popa, condamnat în lipsă la închisoare.