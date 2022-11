Institutul Cultural Român marchează Ziua Naţională prin 50 de evenimente organizate în 31 de oraşe din străinătate

Institutul Cultural Român organizează, până în 10 decembrie, 50 de evenimente care marchează, în 31 de oraşe din străinătate, Ziua Naţională a României. Evenimentele organizate de ICR prin reprezentanţele sale din străinătate şi prin Direcţia Relaţii Internaţionale au loc în colaborare cu misiunile diplomatice ale României din ţările de reşedinţă, potrivit news.ro.

„În acest an, am extins seria de evenimente organizate de Institutul Cultural Român cu prilejul Zilei Naţionale a României prin reprezentanţele ICR din străinătate şi în colaborare cu ambasadele şi misiunile diplomatice. Această extindere nu înseamnă doar un număr mai mare de evenimente, ci şi anvergură şi impact mai mari şi acoperire geografică mai amplă, prin organizarea de manifestări şi în oraşe în care ICR nu are reprezentanţe", a declarat Liviu Jicman, preşedintele Institutului Cultural Român. „Desfăşurarea evenimentelor în spaţii reprezentative din ţările respective poziţionează creaţiile artiştilor români printre cele mai importante repere culturale ale momentului şi contribuie la popularizarea culturii române şi a creatorilor români în rândul publicului larg şi al comunităţilor artistice şi culturale din străinătate."

Evenimente organizate de ICR în săptămâna 28 noiembrie - 4 decembrie

29 noiembrie

Concert susţinut de soprana Rodica Vică şi pianista Adela Liculescu la Ambasada României în Austria, parte a programului Festivalul Internaţional „Propatria" - Tinere Talente Româneşti al Asociaţiei culturale româno-italiene„Propatria" din Roma.

Concertul Cvartetului Padma la sala de evenimente a CVK Bosphorus, organizat de ICR „Dimitrie Cantemir" din Istanbul, în colaborare cu Consulatul General de la Istanbul.

Masterclass susţinut de violonistul Alexandru Tomescu în Sala Polivalentă a Conservatorului din Luxemburg.



Vernisajul expoziţiei „Memoriile Cetăţii – Trei ani de intervenţii artistice în cartierele Timişoarei" la Biblioteca Voievodală din Cracovia. Expoziţia realizată de ICR Varşovia împreună cu Asociaţia Timişoara Capitală Europeană a Culturii în anul 2020 reuneşte prin imagini şi texte importante demersuri socio-artistice realizate la Timişoara, menite să transforme cultural oraşul şi să împletească viziuni artistice şi civice, este organizată în colaborare cu Consulatul României la Cracovia.

Expoziţia „Spotlight Heritage Timişoara" prezentată pe simezele exterioare ale Ambasadei României de la Varşovia, care găzduieşte şi Institutul Cultural Român de la Varşovia.

30 noiembrie

Concertul „Moştenitorii României Muzicale" susţinut de Ioana Cristina Goicea (violonistă), Andrei Ioniţă (violoncelist) Daria Tudor (pianistă) în sala de concerte a Muzeului Instrumentelor Muzicale din Bruxelles. Eveniment organizat în colaborare cu Ambasada României în Regatul Belgiei, Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană şi Delegaţia Permanentă a României la NATO.

Concertul „Culorile României. Rapsodiile române pentru vioară şi orchestră" susţinut de Clara Cernat şi Thierry Huillet, acompaniaţi de Orchestra de coarde a Conservatorului „Santa Cecilia", la sala Academica a Conservatorului din Roma. Eveniment organizat de Accademia di Romania din Roma în colaborare cu Ambasada României în Italia şi Conservatorul „Santa Cecilia" din Roma.

Concertul „În lumea lui George Enescu" susţinut de violonistul Alexandru Tomescu în sala de concerte „Auditorium" a Conservatorului din Luxemburg. Eveniment organizat de ICR Bruxelles în colaborare cu Ambasada României în Marele Ducat al Luxemburgului şi Conservatorul din Luxemburg.

Recital de muzică clasică susţinut de soprana Ştefanica Băiţan şi pianista Mihaela Duma în salonul hotelului Sercotel Guadiana, Puerta de Alarcos şi Prezentarea expoziţiei foto-documentare „George Enescu: viaţa şi activitatea", realizată de Muzeul Naţional „George Enescu" din Bucureşti, care a fost itinerată din anul 2021 în mai multe oraşe din Spania. Cele două evenimente sunt organizate de ICR Madrid în colaborare cu Consulatul României din oraşul spaniol Ciudad Real.

Concertul sopranei Felicia Filip, împreună cu violoncelistul Anton Niculescu şi pianistul Viniciu Moroianu la Sala Barocă a Muzeului de Istorie din Stockholm. Evenimentul, organizat de ICR Stockholm, în colaborare cu Ambasada României în Regatul Suediei, este adresat reprezentanţilor corpului diplomatic acreditat în Suedia, membrilor Parlamentului suedez şi reprezentanţilor lumii culturale.

Vernisajul expoziţiei „355 de ani de prezenţă românească în presa britanică". Expoziţia, organizată de ICR Londra în colaborare cu Ambasada României în Marea Britanie, ilustrează constanta prezenţă românească în presa britanică şi cuprinde reproduceri ale unor fragmente şi imagini semnificative din publicaţiile britanice.

1 decembrie

Concertul Cvartetului Ad Libitum la Casa Beethoven din Bonn. Concert organizat de ICR „Titu Maiorescu" din Berlin în colaborare cu Consulatul General al României la Bonn.

Vernisajul expoziţiei de fotografie documentară şi piesaj „Poveşti de iarnă" a fotografului Sorin Onişor la galeria „Brâncuşi" a ICR New York

Prezentarea la ICR New York a discului „Zona Liberă", pe suport vinil, realizat ca parte a programului aniversar dedicat Parteneriatului Strategic România - SUA, care cuprinde melodii înregistrate la Electrecord de celebri interpreţi români ai ultimelor decenii, remixate de câţiva dintre cei mai populari DJ români ai momentului: Dj Vasile, Electric Brother, Matze, Nemos, NSK, K-lu, Dribbler. Discul va fi mixat de DJ Cosmin, sub forma unui minirecital deschis publicului. Materialul, produs de Ambasada României la Washington şi de Institutul Cultural Român din New York cu sprijinul Băncii Transilvania, ca parte a unui amplu program de celebrare a acestui important jubileu, este conceput de artistul vizual Mihai Zgondoiu şi de muzicianul DJ Vasile. Titlul discului trimite deopotrivă la mişcarea civică de democratizare a României de la începutul anilor 1990, cât şi la esenţa relaţiei transatlantice româno-americane, care delimitează un spaţiul al libertăţii şi al schimburilor culturale neîngrădite.

Concert de muzică clasică românească la Kaisersteinsky Palace al trio-ului format din Veronika Jaklova (pian), Kristian Mracek (vioară) şi Dominik Velek (violoncel), dirijaţi de prof. Radek Křižanovský de la Conservatorul din Praga. Eveniment organizat de Ambasada României în Republica Cehă împreună cu ICR Praga. Soprana Anda Louise Bogza va interpreta imnurile naţionale ale României şi Cehiei. În cadrul evenimentului, va fi prezentată şi o expoziţie de pictură a pictorului Teodor Buzu.

Prezentare de costume populare româneşti, însoţită de prelegeri ale etnografilor Marius Matei şi Claudiu Glăvan, la Palatul Primaţial din Bratislava. Eveniment organizat de Ambasada României în Republica Slovacă în colaborare cu ICR Praga.

Concertul sopranei Felicia Filip, împreună cu violoncelistul Anton Niculescu şi pianistul Viniciu Moroianu la sediul ICR Stockholm. Evenimentul se adresează românilor din diaspora nordică.

Vernisajul expoziţiei „Personalităţile Marii Uniri de la 1 decembrie 1918" la sediul ICR Beijing. Evenimentul continuă cu un recital de pian din compoziţiile lui Ciprian Porumbescu, susţinut de Luan Yuhe, student la Conservatorul de Muzică al Chinei.

Concertul ansamblului cameral Violoncellissimo la sala OsloMet din campusul Universităţii din Oslo. Eveniment organizat de ICR Stockholm în colaborare cu Ambasada României în Regatul Norvegiei şi cu Centrul Naţional de Artă Tinerimea Română.

Soprana Otilia Rădulescu Ipek va interpreta imnurile naţionale ale României şi Republicii Turcia la recepţia oferită la Ankara de Ambasada României în Republica Turcia.

Recital de folk arhaic cu Florin Radu Ştefan, Petru Damşa şi Mihail Petruţ în Sala Sveda a Hotelului Hilton Baku, organizat de Ambasada României de la Baku cu ocazia Zilei Naţionale a României şi a împlinirii a 30 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice între România şi Republica Azerbaidjan.

1–4 decembrie / Institutul Cultural Român de la Varşovia şi Centrul Naţional al Cărţii organizează standul românesc la cea de-a XXX-aediţie a Târgului Cărţilor Bune de la Wrocław, care are loc la Hala Stulecia (Centennial Hall), una dintre capodoperele modernismului din acest oraş. În cadrul standului este prezentată carte tradusă din limba română prin programele de traducere şi publicare ale ICR - TPS şi Publishing Romania -, traduceri din filosofia, eseistica şi istoriografiaromânească, dar şi cărţi cu tematică românească publicate de autori polonezi şi cărţi de interes turistic.

1-19 decembrie / Expoziţia de arhitectură „Femeia care sunt. 7 arhitecte din România şi operele lor", organizată de ICR Madrid în colaborare cu Consulatulgeneral al României din Bilbao şi Consulatul onorific din Cantabria la Centrul Cultural Ramón Pelayo.

2 decembrie

Concert de vioară şi orchestră la sala Orchestrei Simfonice Prezidenţiale din Ankara susţinut de Orchestra Simfonică Prezidenţială din Ankara, sub bagheta dirijorului de origine română Bujor Hoinic, cu participarea violonistului Gabriel Croitoru. Evenimentul este organizat de ICR „Dimitrie Cantemir" din Istanbul în parteneriat cu Ambasada României în Republica Turcia şi cu Orchestra Simfonică Prezidenţială.

Concertul Cvartetului Ad Libitum la Sala de concerte Kammermusiksaal a Filarmonicii din Berlin. Concert organizat de ICR „Titu Maiorescu" din Berlin în colaborare cu Ambasada României în Republica Federală Germania şi cu Asociaţia Diaspora Română de la Berlin. Cvartetul de coarde format din Remus Azoiţei, Şerban Mereuţă, Bogdan Bişoc şi Filip Papa, va fi acompaniat la pian de Cristian Niculescu.

Concert extraordinar susţinut de violonistul Alexandru Tomescu acompaniat de Tudor Torge (chitară clasică), în Sala Ogival a Castelului „São Jorge" din Lisabona. Eveniment organizat de ICRLisabona în colaborare cu Ambasada României în Republica Portugheză şi cu sprijinul Primăriei Municipiului Lisabona, EGEAC şi Fundaţia Bonte.Concert urmat de o recepţie.

Proiecţia la sediul ICR Beijing a filmului documentar „Reflecţii asupra României - 5 feţe ale identităţii" (2022), regizat de Andrei-Nicolae Teodorescu, urmată de proiecţia scurtmetrajului de animaţie „Opinci", regizat de Anton Groves şi Damian Groves.

Recital cu Florin Radu Ştefan (nai, liră, chitară, cobză), Petru Damşa (clape) şi Mihail Petruţ (percuţii) la Muzeul Instrumentelor Naţionale din Baku. Vor fi interpretate compoziţii semnate de Gheorghe Zamfir, Grigoraş Dinicu şi Fănică Luca. Doinele şi baladele incluse în program vor oferi o inedită călătorie în timp şi vor pune în valoare bogăţia vechiului folclor românesc.

Recitalul Teatrului Muzical Ambasadorii la Bösendorfer Salon din Viena în interpretarea sopranei Andreea Bucur, solistului Andrei Racu, mezzosopranei Camelia Cuzub, tenorului Octavian Ene, bas-baritonului Sergiu Neamţu şi a baritonului Silviu Mihăilă.

2-11 decembrie / Expoziţia „Art Safari - Maeştrii artei româneşti" la Muzeul Naţional de Artă al Moldovei din Chişinău organizată de Institutul Cultural Român în colaborare cu Fundaţia „Centrul Cultural ArtSociety". Prin lucrările selectate, expoziţia va prezenta iubitorilor de artă din Republica Moldova legătura maeştrilor artei româneşti cu fiecare reprezentanţă a Institutului Cultural Român.

3-4 decembrie

Masterclass pentru vioară şi muzică de cameră susţinut de profesorul Bujor Prelipcean, invitat al Academiei de Muzică Hochschule der Künste Berlin.

4 decembrie

Concert Grigore Leşe Sala Mare a Teatrului Naţional ,,Mihai Eminescu" din Chişinău. Alături de maestrul Leşe vor interpreta Maria Chifu, Mihaela Pletea, Ioana Gîrleanu şi un grup de colindători. Acest eveniment va încheia seria celor patru manifestări dedicate de ICR Mihai Eminescu" din Chişinău Zilei Naţionale a României.