Institutul Cultural Român participă în premieră la Târgul Internaţional de Carte de la Bruxelles

Institutul Cultural Român participă în premieră, prin ICR Bruxelles şi Centrul Naţional al Cărţii, cu un stand propriu la Foire du livre de Bruxelles/ Târgul Internaţional de Carte de la Bruxelles, care se va desfăşura în perioada 4-7 aprilie, la Centrul de expoziţii Tour et Taxis.

Pentru a celebra diversitatea culturală şi dialogul intercultural, prezenţa ICR va fi organizată sub sloganul „La Roumanie - pays des contes et des rencontres” / „România - ţara poveştilor şi a întâlnirilor”, grafica standului ICR - fiind realizată pornind de la ilustraţiile lui Mircea Arapu, unul dintre cei mai cunoscuţi realizatori români de bandă desenată (de la Pif şi Hercule la Harap-Alb), potrivit news.ro.

"Târgul de Carte din Bruxelles oferă oportunitatea realizării unor noi paşi de afirmare a literaturii române şi a spaţiului cultural comun, de limbă şi cultură, împărtăşit de România şi Republica Moldova, printr-o mai bună cunoaştere a autorilor de limbă română. Opere ale autorilor de limbă română, indiferent de cetăţenia acestora, traduse în franceză graţie sprijinului financiar acordat prin programul Translation and Publication Support, derulat de Institutul Cultural Român prin Centrul Naţional al Cărţii, vor fi prezentate publicului belgian. Participarea României va accentua, de asemenea, importanţa promovării, prin intermediul literaturii, a valorilor comune UE. Este prima oară când ICR participă cu un stand de carte la acest târg prestigios, situat în capitala Uniunii Europene, o ocazie în plus de a aduce în atenţia publicului ediţii apărute în franceză ale autorilor români", a declarat Liviu Jicman, preşedintele ICR.

Vizitatorii vor găsi la standul ICR (standul 135, Pavilionul 1) mai mult de 300 de titluri, aparţinând tuturor genurilor: beletristică, albume dedicate artiştilor contemporani şi patrimoniului cultural românesc, cărţi pentru copii. Dintre acestea, aproximativ 100 sunt cărţi şi albume publicate de editura ICR în limba română, franceză sau engleză. Vor fi disponibile şi ediţii în limba franceză ale unor volume din literatura, arta şi cultura română recent apărute în spaţiul francofon cu sprijinul oferit de programele de finanţare Translation and Publication Support Programme (TPS) şi Publishing Romania, derulate de Centrul Naţional al Cărţii. Prin parteneriatul cu distribuitorul de carte Libris Braşov, cititorii vor putea achiziţiona titlurile preferate.

Uniunea Europeană este invitată de onoare a ediţiei din 2024 a Foire du livre de Bruxelles, în contextul în care Belgia deţine Preşedinţia Consiliului UE. ICR reiterează, şi cu prilejul participării la acest târg de carte, sprijinul său pentru parcursul european al Republicii Moldova: dezbaterea dedicată literaturii de limbă română din Republica Moldova, moderată de Émile Lansman, cunoscut jurnalist cultural, profesor şi editor belgian, va avea loc pe 4 aprilie, ora 16.00, pe scena Cabinet de curiosités. În cadrul acesteia, vor fi prezentate două volume traduse şi publicate în limba franceză, prin programul TPS: Antologia poeziei române din Moldova - Poèmes pour fêter l'indépendance: Anthologie de poésie moldave (coord. Doina Ioanid şi Jan H. Mysjkin), traducere în limba franceză de Doina Ioanid şi Jan H. Mysjkin (Editura L’Arbre à Paroles, 2023, Belgia) şi Iar dimineaţa vor veni ruşii - Et demain les russes seront là, de Iulian Ciocan, traducere în limba franceză de Florica Ciodaru-Courriol (Editura Tropismes Editions, 2023, Franţa). Vor participa scriitorii Doina Ioanid (România), Jan H. Mysjkin (Franţa) şi Iulian Ciocan (Republica Moldova).

În egală măsură, România va pune accentul pe importanţa cooperării europene în cadrul reţelei institutelor culturale EUNIC – European Union National Institutes for Culture, promovând dialogul dintre statele membre UE, în cadrul unui al doilea eveniment literar intitulat Histoires sur l’Art, ce va avea loc pe 7 aprilie, la ora 11.00, pe scena Savoirs. Doina Lemny, doctor în istoria artei, specialist în opera lui Constantin Brâncuşi şi muzeograf-cercetător la Centre Pompidou, va dialoga cu scriitorul francez Eric Mercier, într-o dezbatere despre artişti europeni celebri şi valorile universale ale artei, moderată de Émile Lansman. Doina Lemny va prezenta albumul Brancusi et ses muses (publicat la editura franceză Gourcuff Gradenigo, cu sprijinul ICR, oferit prin programul Publishing Romania), în contextul în care ediţia din acest an a Târgului Internaţional de Carte de la Bruxelles abordează tema À nous amours, celebrând conceptul de dragoste sub toate formele sale.

Târgul Internaţional de Carte de la Bruxelles este principalul eveniment francofon de carte din Belgia. În cele 2 pavilioane şi Gara Maritimă sunt prezente anual peste 500 de edituri şi peste 300 de evenimente, cu participarea a peste 1000 de autori din întreaga lume şi a câtorva sute de reprezentanţi ai bibliotecilor din Belgia. Intrarea este gratuită. Organizatorii estimează pentru ediţia din acest an peste 80 000 de participanţi.