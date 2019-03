Întâlnire de gradul trei într-un schit din mijlocul Capitalei - Laura Codruța Kovesi față în față cu un fost procuror DIICOT anchetat de DNA

Fostul procuror DIICOT Ionel Tudosan, trimis în judecată de DNA și achitat ulterior, a povestit pe pagina sa de socializare întâlnirea cu fostul șef DNA, Laura Codruța Kovesi, într-un schit din mijlocul Bucureștiului

„Aseara insa am invatat o lectie dumnezeiasca, lectie venita din partea sotiei mele.Fiind de felul ei o persoana cu profunde convingeri religioase, aseara a mers la un schit din mijlocul Bucurestiului, pentru a se ruga Domnului, pentru cele doar de ea stiute.In timpul rugaciunii, uitandu-se mai atent la persoanele din interior, foarte putine de altfel, a recunoscut-o pe Laura Codruta Kovesi, fostul procuror sef al DNA, aflata acolo, probabil, tot pentru a se ruga.Cu toate nenorocirile care ni se intamplasera in ultima vreme, sotia mea a avut taria sa mearga la Kovesi, sa-i spuna ca este una din putinele persoane din aceasta lume pe care nu o privea ca pe un om, dar ca, desi ea ne-a facut cel mai mare rau din viata noastra, fara a ne cunoaste, din acel moment o iarta, urandu-i sa-si implineasca toate dorintele!”, a postat pe facebook fostul procuror DIICOT Ionel Tudosan, trimis în judecată de DNA și achitat.

Citește și: Ieșire de ultim moment a lui Florin Călinescu! Vedeta PRO TV râde de Liviu Dragnea

„Aceasta-i lectia primita de la sotia mea, insa nu stiu daca si eu pot si vreau sa procedez asemenea ei. Stiu ce o sa-mi spuneti: ca numai iertand imi pot regasi linistea si numai asa pot merge mai departe cu constiinta impacata.Dar eu toata viata mea am cautat dreptatea, oricui i s-ar fi cuvenit ea, iar acum ma vad pus in postura de a renunta (daca nu procedez la intocmirea tuturor demersurilor legale necesare ci, dimpotriva, acord iertarea celor vinovati) la acest principiu dupa care m-am ghidat mereu!Șicum o sa fie viata mea de acum inainte daca procedez in acest sens?Cum sa fac si ce sa fac? O singura certitudine am:Langa mine si alaturi de mine am un om adevarat, sotia. Si-i multumesc acum ca este alaturi de mine!Iar voua, intrucat va consider cu adevarat prieteni, chiar daca pe unii nu va cunosc, va rog si va cer sa ma indrumati.Pentru ca un mare neajuns al meu a fost sa am incredere in oameni.Va multumesc anticipat si sa auzim doar de bine!”, a mai scris Ionel Tudosan.