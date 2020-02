Întâlnire Vlad Voiculescu-Nicușor Dan - Ce au hotărât cei doi potențiali la Primăria Capitalei

Vlad Voiculescu a anunţat marţi, în urma întâlnirii cu Nicuşor Dan, susţinut de USR, că îşi menţine opinia conform căreia reprezentantul alianţei ar trebui stabilit prin alegeri primare, precizând că urmează să aibă noi întâlniri cu deputatul independent, potrivit Agerpres.

Într-o postare pe Facebook, Voiculescu a precizat că iniţiativa întâlnirii i-a aparţinut preşedintelui USR Bucureşti, Claudiu Năsui."Suntem în competiţie, asta este clar, şi nu este nimic rău în asta. Propunerea noastră de departajare este cea despre care s-a vorbit deja de nenumărate ori atât în Alianţă, cât şi în public: cea a consultării publice (=alegeri primare) prin care să fie stabilit candidatul Alianţei cât mai rapid. Zeci de mii de oameni care să îşi susţină candidatul preferat în alegeri organizate de Alianţă. O întoarcere la oamenii pe care vrem să îi reprezentăm şi un start excelent pentru o campanie la Primăria Capitalei transparentă. Cu dezbateri şi cu implicarea celor mai activi dintre cetăţenii Bucureştiului. Aşa cum se face în SUA. (...) Aşa cum se face în ţările în care alegerile oficiale sunt într-un singur tur", a scris el, pe Facebook.Voiculescu a adăugat că nu are puncte de vedere "foarte diferite" de Nicuşor Dan despre ce ar trebui făcut în Bucureşti, dar există diferenţe de abordare."Posibil să avem diferenţe asupra modului în care se fac şi se conduc echipe. Da, avem diferenţe de abordare. Dar nimic ce nu poate fi tranşat între oameni bine intenţionaţi deschişi la dialog. Una peste alta, m-am bucurat de întâlnire. Am stabilit împreună să ne vedem din nou până ajungem la cea mai bună soluţie pentru bucureşteni. Cred că o să vă placă", a completat el.Tot într-o postare pe Facebook, Claudiu Năsui a susţinut că Alianţa USR PLUS are nevoie de un candidat unic la Bucureşti, având în vedere sistemul de vot, uninominal într-un singur tur."Problema alianţei la Bucureşti nu este că nu are oameni buni. Ba, dimpotrivă, are prea mulţi oameni buni. În cazul acesta, doi oameni extraordinari. Nicuşor Dan este un om bun şi USR are o datorie morală enormă către el. Fără el, USR n-ar fi existat şi istoria recentă a României ar fi fost alta. Vlad Voiculescu este, de asemenea, un om foarte bun care şi-a dedicat viaţa salvării oamenilor de suferinţă şi îmbunătăţirii sistemului de sănătate. Azi a fost o primă întâlnire. Vor mai fi şi altele. Totul este să reuşim să ajungem la un consens. Altfel, toată lumea pierde", a scris el.Înaintea întâlnirii cu Voiculescu, Nicuşor Dan anunţa că îi va propune acestuia realizarea unui sondaj de opinie, dar şi să formeze o echipă înainte, dar şi după alegeri."Îi voi propune trei lucruri: să facem echipă acum şi mai ales după alegeri, să contribuie fiecare cu expertiza proprie la planul pentru Bucureşti; să mergem la televiziune în faţa tuturor bucureştenilor să dezbatem programele şi soluţiile pentru Capitală în cel puţin trei întâlniri (am fi avut până acum aceste dezbateri, dacă nu le refuza); să comandăm împreună un sondaj de opinie care să fie condus de oameni de ştiinţă, sociologi, după o metodologie transparentă şi auditabilă, prin implicarea unor case de sondaje de renume internaţional", preciza deputatul independent.