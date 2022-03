Întâmplarea unui șofer de TIR, după întâlnirea cu un ucrainean: Dacă am reușit să facem ceva în ultimele săptămâni, am reușit să spălăm imaginea României

Un șofer român de TIR încerca să își repare autovehiculul într-o parcare din Germania, însă situația a luat o turnură emoționantă. Bărbatul susține că a fost abordat de un cetățean ucrainean, care, „cu lacrimi în ochi”, a insistat să îi ofere ceva de mâncare.

„Astăzi am fost nevoit să opresc de urgență într-o parcare din Germania, mai exact autostrada A7 între Ulm și Memmingen. S-a spart un furtun și am pierdut toată apa din radiator. După ce am rabatat cabina am observat care e problema și am chemat un service mobil. Între timp și-a făcut apariția un bărbat la vreo 50 de ani și mă întreabă dacă sunt român. Eu îi răspund în engleză că da, el mă întreabă dacă vorbesc ucraineană sau rusă. Eu îi răspund că nu pe un ton mai iritat deja că mă întrerupea din muncă”, a scris Dumitras Flavius, sâmbătă, pe Facebook.

Ucraineanul, spune șoferul român, a revenit înapoi cu mâncare și „cu lacrimi în ochi”.

„Se ia omul și pleacă și vine înapoi cu un borcan de mâncare și câteva bucăți de pâine. Cu lacrimi în ochi îmi spune: You help Ucraina, I help you. După care pleacă înapoi la camion. Am încercat să îi spun că nu am nevoie de mâncare dar de fiecare dată mi-a răspuns, cu mâna pe inimă: please take it, please take it”, a mai relatat românul.

El consideră că în ultimele săptămâni „am reușit să spălăm imaginea României”.

„Dacă am reușit să facem ceva în ultimele săptămâni, am reușit să spălăm imaginea României. Cu toți străinii cu care am vorbit au avut doar cuvinte de laudă la adresa noastră”, a mai spus bărbatul, potrivit b1tv.ro.