Înțelegere între Renault-NIssan și Uber pentru a oferi şoferilor platformei maşini electrice la preţ redus

Alianţa Renault-Nissan şi Uber au semnat un memorandum de înţelegere care prevede oferirea de maşini electrice la preţ redus pentru şoferii parteneri ai platformei de mobilitate, se menţionează într-un comunicat remis marţi de Renault, notează Agerpres.

Documentul are în vedere astfel de oferte care vor fi adresate şoferilor Uber din Franţa încă din acest an, iar ulterior în Olanda şi Portugalia, proiectul fiind o extindere a unui program-pilot similar care a fost iniţiat în Marea Britanie.Practic, cele două părţi intenţionează să lanseze planuri comune de marketing pentru a promova ofertele şi beneficiile vehiculelor electrice pentru şoferii parteneri Uber şi de a oferi teste pentru a le permite să conducă şi să se familiarizeze cu modelele electrice.Conform documentului, cele două părţi vor analiza modalităţi de accelerare a adoptării vehiculelor electrice şi a ecosistemului electric în oraşele europene, inclusiv prin accesul şoferilor parteneri ai Uber la modelele Renault ZOE şi Nissan LEAF şi la viitoarele modele electrice ale Renault şi Nissan.Memorandumul de înţelegere dintre cele două părţi a fost semnat în contextul în care Uber intenţionează să devină o platformă de mobilitate cu emisii zero. Astfel, până în anul 2025, jumătate din kilometrii parcurşi pe platforma Uber în şapte capitale europene (Amsterdam, Berlin, Bruxelles, Lisabona, Londra, Madrid şi Paris) vor fi în vehicule electrice, se precizează în comunicat. În aceste oraşe, utilizatorii Uber vor avea opţiunea de a selecta un vehicul electric.