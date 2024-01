Inteligența artificială resetează total comunicarea: un program îți traduce discursul în altă limbă și păstrează mimica feței (VIDEO)

Aplicația folosită pentru a traduce discursul se numește HeyGen.

„Aproximativ mai mult de 66 de milioane de oameni nu vorbesc engleza”

Cu doar aproximativ 6% din populația lumii vorbitoare de engleză, marea majoritate comunică în diverse limbi materne.

Traduceți fără efort videoclipurile dvs. cu un singur clic, tot păstrând opțiunea de a rămâne cu vocea originală, de a o clona sau de a opta pentru o schimbare distinctă, arată dezvoltatorul aplicației.

Milei's 2024 Davos talk, directly translated to English by AI (by heygen), in his own accent. Better than the dubbed version imo. pic.twitter.com/8OAGELuqxl