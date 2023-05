Interes crescut pentru România: Mii de americani au luat cu asalt Ambasada de la Washington

Peste 3.000 de persoane au vizitat Ambasada României în Statele Unite ale Americii, sâmbătă, cu ocazia "EU Open House" ("Ziua Porţilor Deschise"), cel mai mare eveniment de diplomaţie publică organizat la Washington de misiunile diplomatice ale ţărilor membre ale Uniunii Europene. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de Ambasada României, vizitatorii au avut ocazia de a dialoga cu şeful misiunii, Andrei Muraru, şi cei ceilalţi diplomaţi, în special cu privire la istoria ţării noastre, obiective turistice şi tradiţiile culturale.

De asemenea, vizitatorii au putut să afle informaţii inedite despre obiceiurile de primăvară româneşti, prezentate în expoziţia "Romanian Spring Traditions", organizată de HORA - Heritage Organization of Romanian Americans in Minnesota.



Doritorii au urmărit spectacole de muzică şi dansuri populare tradiţionale româneşti susţinute de Carpathia Folk Dance Ensemble şi Andreea Rebăltescu-Coca, în cadrul cărora au avut ocazia să înveţe paşii de dans.



Un succes aparte l-au avut produsele culinare tradiţionale româneşti, cu această ocazie putând fi degustaţi celebrii mititei. De asemenea, au fost prezentate o serie de vinuri româneşti premiate internaţional, în cadrul unei expoziţii oenologice.



"Ziua Porţilor Deschise, eveniment prin care celebrăm Ziua Europei alături de celelalte ambasade ale statelor membre UE, reprezintă o ocazie unică de a prezenta România miilor de americani care ne trec pragul. Am observat un interes crescut faţă de oportunităţile de a vizita România sau de a cunoaşte elemente ale tradiţiilor noastre culturale", a afirmat ambasadorul Andrei Muraru, citat în comunicat.



"EU Open House" ("Ziua Porţilor Deschise") este un eveniment prin care statele membre UE şi Delegaţia Uniunii Europene la Washington sărbătoresc Ziua Europei. Cu această ocazie, ambasadele statelor Uniunii Europene şi Delegaţia Uniunii Europene în SUA îşi deschid uşile pentru publicul american, oferind vizitatorilor o privire în interiorul misiunilor şi oportunitatea de a cunoaşte patrimoniul cultural şi tradiţiile naţionale ale statelor membre.