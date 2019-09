INTERVIU Alin Petrache (FR Rugby): Suferinţa provocată de ratarea participării la CM mă face să prezint scuze tuturor

Preşedintele Federaţiei Române de Rugby, Alin Petrache, a vorbit, în cadrul unui interviu acordat AGERPRES, despre absenţa echipei naţionale, pentru prima oară în istorie, de la o ediţie a Cupei Mondiale, afirmând că suferinţa cauzată de excluderea de la competiţia din Japonia (20 septembrie-2 noiembrie) îl determină să ceară scuze public tuturor iubitorilor acestui sport.

Oficialul FRR consideră că pedeapsa aplicată echipei naţionale de către World Rugby în urma folosirii jucătorului neeligibil Sione Faka'osilea, din Tonga, rămâne una mult prea aspră şi că tot ceea ce a precedat această excludere a fost o lecţie dură de viaţă.Alin Petrache a transmis şi un mesaj contestatarilor săi care i-au cerut demisia în urma acestei excluderi şi a atins şi subiectul referitor la decizia MTS de a aloca FRR cea mai mare sumă pe 2019 dintre toate federaţiile sportive.Referitor la echipa naţională de rugby , Petrache a mai spus că speră ca la finalul Cupei Mondiale din Japonia să completeze staff-ul tehnic din care fac parte în acest moment Marius Tincu, principal, şi Laşa Tavartkiladze.Redăm integral interviul acordat AGERPRES de preşedintele Federaţiei Române de Rugby, Alin Petrache:AGERPRES: Cupa Mondială de rugby va începe pentru prima oară în istorie fără România, cum vă simţiţi acum, ca preşedinte al Federaţiei Române de Rugby?Alin Petrache: Dincolo de statutul de preşedinte, sunt un om care iubeşte acest sport şi tristeţea mea de aici porneşte. Împărtăşesc dezamăgirea tuturor celor pentru care rugbyul este important, înţeleg şi respect durerea jucătorilor care meritau să fie acolo. Voi face tot ceea ce-mi stă în puteri pentru a repara acest nefericit moment. Suferinţa provocată de ratarea participării la această Cupa Mondială mă umple de amărăciune şi mă face să prezint scuze tuturor celor care iubesc rugbyul, îl practică şi-i susţin pe Stejari.AGERPRES: Ce înseamnă pentru rugbyul românesc această absenţă, care este prejudiciul ratării acestei Cupe Mondiale din perspectiva FRR şi a rugbyului românesc în general?Alin Petrache: Cupa Mondială este cea mai importantă competiţie din viaţa unui rugbyst. Simplul fapt că participi, indiferent de rezultate, este o experienţă incredibilă de viaţă, nu doar una profesională. Ca participant la Cupa Mondială pot spune că o astfel de experienţă schimbă jucătorii, se imprimă asupra stilului de joc, are înrâuriri nebănuite pentru momentele de după întoarcerea acasă. Doar strângând rândurile la greu vom putea să ne asigurăm că viitorul ne va aduce bucurii pe care să le preţuim tot împreună.AGERPRES: Se vor resimţi în viitor repercusiunile acestei absenţe de la Cupa Mondială?Alin Petrache: Pentru noi, tot ceea ce a precedat această absenţă a fost o lecţie de viaţă dură, pe care au resimţit-o şi alte naţiuni rugbystice şi care ar fi trebuit, cred eu, să schimbe nişte lucruri la nivel de procedură internaţională. Aici aş vrea să se vadă efecte pozitive, noi am început să construim lucrurile în consecinţă, ne-am adaptat strategia situaţiei date, am gândit ce avem de făcut pentru următorii ani. Important este să facem lucrurile să se întâmple.AGERPRES: Această absenţă este mai dureroasă având în vedere că a fost cauzată de o excludere şi nu de o înfrângere sportivă pe teren?Alin Petrache: Cu siguranţă. O înfrângere în teren este o parte firească a vieţii sportive, ceva ce trebuie să iei în calcul. Tot ceea ce s-a întâmplat şi a condus la excluderea noastră este, din păcate, o problemă procedurală pentru care încă nu s-au luat măsuri de corecţie la nivel internaţional, astfel încât să nu se mai întâmple... Da, este mult mai dureros să pierzi la masă verde decât să pierzi pe teren. Orice meci de rugby are şi o latură administrativă, care acum este analizată la microscop, cu extremă acurateţe în ceea ce ne priveşte. Pedeapsa pe care am primit-o rămâne una mult prea aspră, dar care ne-a determinat să ne schimbăm radical abordarea.AGERPRES: Naţionala a ratat calificarea la ''masa verde'', din cauze administrative/manageriale, care ţin mai degrabă de statistică şi documentare, folosirea lui Faka'osilea, care evoluase anterior pentru Tonga, aţi luat măsuri pentru ca asemenea lucruri să nu se mai întâmple?Alin Petrache: Mă întristează să constat că până şi acum, la atâta vreme după decizia finală, sunt multe persoane care întreabă despre ce se face pentru evitarea situaţiei, fapt care demonstrează că nu sunt informaţi despre ceea ce s-a făcut în cazul respectiv, demersuri care au fost făcut publice atunci când forul mondial ne-a permis. Etapele de parcurs nu sunt stabilite de noi, iar faptul că ne-am făcut datoria şi le-am bifat pe fiecare nu a contat, din păcate. Căutăm, ca şi până acum, confirmări scrise ale tuturor celor implicaţi, în special din partea instituţiilor abilitate să le dea şi care trebuie să îşi asume responsabilitatea pentru cele declarate. Ne dorim ca toată lumea să fie onestă şi responsabilă, face parte din regulile şi spiritul acestui sport.AGERPRES: Care este situaţia jucătorilor străini eligibili pentru naţionala noastră? Există o reglementare a World Rugby privind numărul acestora într-un lot naţional? S-a clarificat procedura de naturalizare a unui jucător, având în vedere că există o lipsă de claritate a regulamentului?Alin Petrache: Dosarele tuturor sportivilor eligibili pentru echipa naţională au fost verificate de World Rugby în timpul procesului de anul trecut. În regulamentele World Rugby nu există nici o reglementare privind numărul de sportivi străini dintr-o echipa naţională, atât timp cât aceştia îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate necesare. Conform Regulation 8 World Rugby, nu există un proces unic prin care sportivii pot să devină eligibili, fiecare caz are specificul său şi trebuie tratat diferit în funcţie de situaţia sportivului.AGERPRES: Cum priviţi această ediţie a Cupei Mondiale, va putea vreo echipă să stopeze Nouă Zeelandă în drumul ei spre al treilea titlu consecutiv? Anticipaţi vreo surpriză? Japonia a învins acum patru ani Africa de Sud, va putea trece de faza grupelor la actuală ediţie având în vedere că va juca acasă? Care este favorita în opinia dumneavoastră?Alin Petrache: Îmi este greu să mă pronunţ în privinţa modului în care se vor desfăşura confruntările din această ediţie de Cupa Mondială, fiindcă au existat mereu răsturnări de situaţie spectaculoase. Japonia, gazdă fiind, îşi va concentra sigur toate forţele pentru a face o figura chiar mai bună decât în 2015 şi cred îi va şi reuşi planul. În ceea ce priveşte marea câştigătoare, opţiunile mele personale se îndreaptă către Anglia sau Irlanda, pe care le văd capabile să cucerească titlul în Ţara Soarelui Răsare. Ce pot să vă spun sigur este că, într-o astfel de competiţie, zarurile nu sunt aruncate decât la fluierul final.AGERPRES: Federaţia Română de Rugby a primit anul acesta cea mai mare finanţare de la MTS în ciuda absenţei de la Cupa Mondială, dumneavoastră cum vă explicaţi acest lucru? Credeţi că sunteţi invidiat de celelalte federaţii?Alin Petrache: Finanţarea de la Ministerul Tineretului şi Sportului nu se leagă de Cupa Mondială, iar această asociere este nu doar subiectivă, ci chiar o dovadă de necunoaştere a fenomenului oval. Finanţarea anuală de la ministerul de resort înseamnă sprijinirea întregii activităţi a unei federaţii, înseamnă pregătirea tuturor reprezentativelor naţionale, înseamnă formarea şi specializarea membrilor staff-ului, organizarea de cursuri de formare şi perfecţionare a antrenorilor, managerilor, medicilor, arbitrilor şi oficialilor de meci, organizarea de congrese, conferinţe şi reuniuni de lucru, proiecte şi activităţi de dezvoltare şi dedicate juniorilor etc. Mi-ar plăcea să cred că în lumea sportului, confruntându-ne cu aceleaşi probleme şi neajunsuri, nu pot exista invidii, poate e o aşteptare naivă, însă eu asta aş vrea să cred despre toţi colegii noştri. Bugetul care pare să intereseze în acest an pe toată lumea, este rezultanta directă a strategiei pe care am conceput-o, prezentat-o şi a cărei implementare am început-o. Mai mult decât atât, este chiar girul ei, un vot de încredere pentru planurile noastre şi ale tuturor cluburilor afiliate. Gândiţi-va că FRR se ocupă de zeci de mii de copii care joacă rugby tag, de mini-rugby, de juniori, de echipele masculine şi feminine, de reprezentativele de rugby 7, de centrele de excelenţă, de selecţionatele regionale, de organizarea de competiţii proprii, cât şi sub egida forurilor internaţionale. S-a întrebat până anul acesta cineva din ce resurse facem toate acestea, cum ne descurcăm? Ne place să credem că planurile noastre au convins finanţatorii autorităţii centrale din domeniul sportului să ne susţină prin alocarea unor fonduri, care să contribuie la realizarea obiectivelor propuse.AGERPRES: Anul viitor FRR va avea un stadion modern, care e stadiul lucrărilor, ce adversar pregătiţi pentru inaugurare? Cum comentaţi posibilitatea ca Rapid să joace pe acest stadion până când va fi finalizată arena proprie? Ştim de asemenea că se amenajează un teren de rugby şi la Complexul nou de la Snagov, care sunt planurile acolo?Alin Petrache: Noul stadion este un vis în sfârşit aproape împlinit, după eforturi susţinute de federaţia noastră pe parcursul a 10 ani. Lucrările respectă temporizarea asumată de constructor şi agreată de persoanele abilitate, sperăm să continue conform graficului. Ne dorim să programăm o prima partida cât mai spectaculoasă pe noua arena, am început de ceva vreme demersurile cu instituţiile de care depinde organizarea unui astfel de meci şi sperăm să oferim suporterilor o surpriză frumoasă. Acest stadion, ca şi sportul nostru, va promova incluziunea şi solidaritatea, porţile sale fiind deschise tuturor iubitorilor de sport, fie el fotbal sau altceva. Suntem recunoscători Ministerului Tineretului şi Sportului pentru că a ales să sprijine proiectele noastre prin construirea unui teren de rugby dotat cu vestiare şi tribună la Complexul Naţional Sportiv Snagov, unde deja se pregătesc loturile naţionale de rugby XV şi rugby VII.AGERPRES: CSM Bucureşti şi-a retras anul acesta echipa din campionat, în ce fel afectează acest lucru SuperLiga CEC Bank?Alin Petrache: SuperLiga CEC Bank a pierdut o echipa puternică, iar efectele au depăşit competiţia. Dincolo de aportul valoric al CSM-ului, a trebuit regândit programul şi ajustate o mulţime de lucruri. Ceea ce poate nu înţelege lumea este efectul negativ asupra echipei naţionale, în a cărei componentă erau jucători ai acestui club, jucători care riscă să aibă cariera puternic influenţată de această cumpănă. Este păcat că astfel de lucruri se întâmplă într-o capitală europeană a anului 2019.AGERPRES: România va debuta în REIC 2020 pe 1 februarie chiar împotriva Georgiei, practic derbyul competiţiei. Ce obiectiv avem pentru acest turneu? Comparaţi modul în care s-a dezvoltat rugbyul în Georgia şi România în ultimii ani?Alin Petrache: Ca de fiecare dată, obiectivul echipei naţionale în REIC va fi câştigarea titlului de campioană europeană. Cât priveşte forţa rugby-ului georgian stă în trei piloni strategici: a) puternicul sentiment naţionalist de a-ţi reprezenta ţara cu mândrie şi onoare, sentiment venit din valorile ce le sunt insuflate la nivel social, ceea ce le generează o agresivitate pozitivă de joc şi un spirit de sacrificiu extraordinar, b) prioritizarea rugbyului de către guvernul georgian prin investiţii majore în infrastructură, ceea ce generează un mediu zilnic de antrenament de cel mai înalt nivel şi implicit o formare şi o dezvoltare foarte eficiente a sportivilor, care au generat un număr foarte mare de sportivi ce pleacă în campionatele din Franţa şi c) alinierea la cerinţele World Rugby din punct de vedere al formării şi dezvoltării specialiştilor (antrenori, preparatori fizici, arbitri) şi implementarea unor repere comune la nivel naţional.AGERPRES: Aveţi informaţii cu privire la adversarii Stejarilor în meciurile test din iunie 2020?Alin Petrache: Nu, aşteptăm, ca de fiecare dată, decizia World Rugby.AGERPRES: Care este situaţia staff-ului echipei naţionale? Va rămâne în formula actuală, cu Marius Tincu principal şi Laşa Tavartkiladze, sau căutaţi un antrenor străin?Alin Petrache: Atât Laşa Tavartkiladze, cât şi Marius Tincu sunt doi piloni importanţi ai Departamentului Tehnic al Federaţiei Române de Rugby, implicaţi fiind nu numai în activitatea echipei naţionale de seniori, ci şi în celelalte proiecte de înalta performanţă şi performanţă ale FRR, România A şi România U20. În urma evaluărilor World Rugby şi ale Departamentului de Înalta Performanţă al FRR s-a constatat necesitatea unui staff mult mai numeros, care să sporească considerabil expertiza dezvoltării sportivilor pentru cerinţele jocului la nivel internaţional. Suntem în discuţii avansate cu World Rugby privind potenţialii candidaţi şi sperăm că până la finele RWC 2019 să avem staff-ul complet evaluat şi agreat împreună cu World Rugby.AGERPRES: Ce informaţii aveţi despre ediţia 2019 a Cupei Regelui?Alin Petrache: Cupa Regelui este o competiţie care va continua. Dacă până acum a fost în deschiderea sezonului competiţional, dându-le posibilitatea echipelor să îşi facă ultimele retuşuri înaintea debutului SuperLigii CEC Bank, în sezonul 2019-2020, Cupa Regelui a fost gândită că o competiţie care să dea posibilitatea tinerilor să joace, fiind programată pentru luna martie a anului viitor, când echipa naţională va avea meciuri în Rugby Europe Championship. Practic îi vedem pe toţi jucătorii de U23 pe teren; mai mult, în urma evoluţiilor, cei mai buni vor avea şansa să facă pasul spre echipa naţională de seniori. Trebuie să punctez că toate competiţiile din rugbyul românesc sunt foarte importante, pentru că aduc mai multe meciuri, mai multe minute pe teren pentru jucători, aceştia acumulând o mai mare experienţă de joc, cu o influenţă directă asupra creşterii şi dezvoltării lor.AGERPRES: Cum apreciaţi evoluţia echipelor noi din SuperLigă, Tomitanii, Gloria Buzău? Cum vedeţi viitorul rugbyului românesc în general?Alin Petrache: Toate echipele din SuperLiga CEC Bank îşi merită locul în această competiţie, au potenţial şi dorinţa de a evolua. Am încredere că vom continuă să creştem, dacă vom munci cu aceeaşi dedicaţie şi pasiune.AGERPRES: Ce echipă va reprezenta România în competiţiile europene intercluburi? Se va reface selecţionata Lupii Bucureşti?Alin Petrache: Am inclus franciza Lupii Bucureşti în strategia noastră, pentru că această echipă asigură continuitatea competiţională în perioadele în care jucătorii nu au programate partide. S-a dovedit şi în trecut a fi un bun exerciţiu pentru viitorii Stejari, o şcoală care să îi expună standardelor partidelor de anvergură, pregătindu-i astfel pentru următoarea etapă. Lupii Bucureşti înseamnă conectarea permanentă la rugbyul de performanţă, deci un proiect care ne este necesar şi pe care îl considerăm prioritar. În acest an nu mai există, din păcate, Continental Shield, sperăm că în locul său să se concretizeze planurile Rugby Europe referitoare la o competiţie intercluburi.AGERPRES: Ce perspective are rugbyul românesc să ajungă la Jocurile Olimpice?Alin Petrache: Având în vedere ultimele investiţii şi pregătirea de care beneficiază sportivii din Centrele Naţionale Olimpice de Pregătire a Juniorilor şi din Centrele Naţionale Olimpice de Pregătire a Tineretului masculin şi feminin, sper că şansele de calificare să crească treptat. Avem o strategie dedicată acestei componente, cu obiective clare, pe care ne propunem să le atingem.AGERPRES: O ultimă întrebare, cum le răspundeţi celor care v-au cerut demisia din fruntea FRR?Alin Petrache: Îi respect pe cei care mă critică şi îi apreciez pe cei care mă susţin. Indiferent de poziţia lor, sunt în slujba acestui sport şi îmi folosesc toată energia pentru prosperitatea lui.