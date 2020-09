Interviu cu Tinu Bosînceanu, absolvent Harvard şi fondator Upgrade Academy

Tinu Bosînceanu, absolvent Harvard şi fondator Upgrade Academy, a vorbit într-un interviu acordat News.ro despre oportunităţile pe care le oferă studierea la universităţi de top din lume, despre summitul gratuit pe care îl organizează în luna octombrie pentru elevi, dar şi despre învăţământul online, care poate fi foarte eficient dacă infrastructura şi trainingul sunt pe măsură, dar la care România a făcut o tranziţie foarte bruscă.

Upgrade University Summit, o conferinţă online gratuită, desfăşurată pe parcursul a două zile (17 şi 18 octombrie 2020), le va permite elevilor să obţină o nouă perspectivă în ceea ce priveşte studiul în străinătate, potrivit agerpres.ro.

Citește și: Traian Băsescu: ‘Dana Budeanu, o femeie care se face că gândeşte adânc, dar pare că nu are cu ce’

Studenţi actuali, studenţi proaspăt admişi, alumni şi mentori Upgrade Academy (absolvenţi Harvard, Oxford şi Cambridge) vor susţine diverse activităţi - workshop-uri, masterclass-uri, sesiuni de întrebări şi răspunsuri - cu scopul de a răspunde întrebărilor despre ce înseamnă să studiezi „afară”, demistificând diversele preconcepţii despre procesul de aplicare, obţinerea de burse, viaţa universitară şi oportunităţile ulterioare.

„Am făcut nişte studii de piaţă în România şi cea mai mare problemă pe care am găsit-o, cel puţin în cazul elevilor din mediul public, este că ei, în clasa a X-a, sunt foarte confuzi legat de ce pot face în viitor şi cum îşi pot folosi punctele forte ca să îşi dezvolte o pasiune, apoi o vocaţie. Asta se întâmplă pentru că nu există foarte multă atenţie individuală la şcoală, nimeni nu vorbşte cu ei unu la unu. În România, există un consilier la 1.800 de elevi sau ceva de genul ăsta. Noi suntem un accelerator online. Venim în ajutorul lor cu sesiuni de orientare, apoi cu nişte cursuri predate de mentori care să le solidifice interesul şi să fie siguri că asta vor să facă la facultate, după care cu pregătire unu la unu ca să îi ducem la o facultate foarte bună”.

În străinătate, a mai spus el, este o diferenţă foarte mare dacă termini o facultate care este în top 100 mondial sau o facultate care nu e acolo.

Dintre toţi elevii cu medii peste 8 care au apelat la Upgrade Academy în clasa a X-a, 97% au ajuns la facultăţi din top 100 mondial.

Elevului îi sunt făcute profiluri academice şi de personalitate, apoi au loc discuţii legat de ce şcoli bune i-ar plăacea, este pus în contact cu oameni care au studiat acolo şi, la final, este întocmit un plan personalizat.

Citește și: Orașul penalilor (II). Canidatul PNL-USR a turnat la Securitate, iar cel al PSD a făcut pușcărie pe vremea lui Ceaușescu

Summitul din octombrie este dedicat tuturor elevilor, indiferent de vârstă. „Evenimentul este despre studii în străinătate şi despre cum să ajungi la o şcoală bună, la o facultate care te transformă pe plan intelectual, social şi personal. Vrem să facem asta, pentru că pe piaţa din România nu este o delimitare foarte bună despre ce înseamnă să pleci în străinătate la o facultate bună sau nu, este doar delimitarea asta - trebuie să pleci şi să stai. Şi se pare că asta nu e foarte util. Nu e vorba doar despre plecat sau rămas în România, pentru că în străinătate poţi merge la facultăţi la care oportunităţile să fie sub România”.

Bosînceanu este de părere că „poţi face treabă foarte bună de oriunde ai fi”.

„Dacă eşti un elev care munceşte foarte mult şi are nişte obiective bine stabilite, poţi să faci carieră şi să îţi iasă lucrurile bine cam orice ai face. Ştiu studenţi de la Politehnică şi altele care au ajuns să lucreze la Google şi la firme foarte mari. Deci, de oriunde se poate face asta. Ideea este cum îţi măreşti şansele. Şi atunci, ce ni se pare nouă că este foarte util pentru elevi când merg în străinătate este mediul meritocratic în care se află. Între 19 şi 23 de ani îţi construieşti valorile şi dacă eşti într-un mediu în care munca pe care o faci se traduce direct în rezultate, în care oamenii din jurul tău te susţin şi colegii sunt oameni care au aceleaşi obiective, te ajută să creşti mai eficient”.

El a continuat: „Lucrurile astea nu se găsesc la toate facultăţile din străinătate. Se găsesc la cele foarte bune. La cele din top 20 în Marea Britanie, top 5 în Olanda şi top 50 în SUA. Astfel, cred că este mai bine să mergi la o facultate foarte bună în străinătate, dacă este una de top. Dacă nu, nu este la fel de clar. Dacă nu sunt genul ăsta de facultăţi, nu este la fel de clar că este mai bine să pleci în străinătate. Asta nu prea se ştie la noi. La noi, lumea pune toate universităţile din străinătate laolaltă ca şi cum ăsta ar fi răspunsul, dar nu e chiar aşa”.

Despre situaţia actuală pe care o traversează învăţământul din România şi din lume, în contextul pandemiei, el a spus: „Studiul online poate să fie foarte eficient, dar, la fel ca plecatul în străinătate, contează foarte mult cum îl faci. Noi am făcut o cercetare: după izbucnirea pandemiei, am trecut cu totul în online, şi elevii noştri au spus că se pot concentra mai bine aşa, că le-a plăcut metoda de predare. Trebuie să ai nişte lucruri esenţiale: să ştii să foloseşti Power Point, să ai o prezentare la fiecare curs, trebuie să ai o tabletă grafică pe care să desenezi ca pe tablă, să ai o cameră şi un microfon bune şi să ai o conexiune la internet optimă şi trebuie ca toată lumea să se conecteze bine”.

„Este o metodă mult mai complexă decât pare. Poţi să o faci ad-hoc, dar, ca să fie făcută bine... Noi am investit câteva mii de euro. Când i-am întrebat pe elevii noştri ce părere au despre metoda noastră de predare online versus metoda de la şcoală, am avut un rezultat de 4,8 din 5 că a noastră e mai bună, unde 3 era la fel ca la şcoală. Noi credem foarte mult în predatul online, dacă este făcut bine. Este foarte eficient şi are avantajul de a conecta oameni de peste tot. Calitatea poate fi asemănătoare sau chiar mai bună decât cea live, numai dacă infrastructura şi trainingul sunt pe măsură”.

Un profesor de la Harvard a realizat un curs de informaţii despre predarea online, care este disponibil în toată lumea, „CS50”. El are un studio, cu multe camere, cu oameni care preiau întrebările elevilor în timp real.

La şcolile publice din România „este puţin mai greu”, a adăugat Bosînceanu. „Nu ştiu a cui este vina, dar sunt costuri mari asociate şi cred că este şi o tranziţie care s-a făcut foarte repede, foarte brusc. Un sistem se mişcă mult mai greu decât o organizaţie mai mică, aşa ca a noastră”, a concluzionat el.

Tinu Bosînceanu a studiat matematică la Harvard University. Timp de trei ani, a fost asistent universitar pentru cursuri de matematică şi inginerie şi membru al clubului de înot al facultăţii. După absolvire, a lucrat în domeniul financiar. A fondat Upgrade Academy şi, în prezent, este mentor aici.