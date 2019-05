Interviu ISTORIC dat de Cristiano Ronaldo: 'Vine o perioadă când trebuie să spui 'lasă-mă...'. Oamenii așteaptă cu pușca să ratez un penalty '

Aparențele înșală, iar acest lucru a fost confirmat și de Cristiano Ronaldo. Deși de mulți dintre iubitorii fotbalului este considerat cel mai bun jucător din lume și a câștigat cinci "Baloane de Aur", atacantul în vârstă de 34 de ani a precizat că, uneori, trece prin momente dificile.

"Nu am să neg că uneori mă enervez și devine obositor, pentru că simt că în fiecare an trebuie să demonstrez și mai mult că sunt foarte bun", a spus starul lui Juventus, într-un interviu acordat celor de la ICON Magazine, care a mai adăugat:

"Este dificil, este o presiune suplimentară să fii nevoit să demonstrezi ceva oamenilor, și nu este vorba numai despre tine, ci și despre mama ta, despre fiul tău. Te face să fii mai activ. Trebuie să te antrenezi, dar vine o perioadă când trebuie să spui 'lasă-mă...'.

Ei mă văd ca pe o persoană care nu poate să aibă niciodată probleme, ca pe o persoană care nu poate să fie niciodată tristă și nu are griji pentru că am succes și bani. Trebuie să înțelegem că există și oameni care nu ne plac. Am înțeles și știu că oamenii așteaptă cu pușca să ratez un penalty sau să fac o greșeală mare într-un meci. Aceasta face parte din viața mea și trebuie să fiu pregătit".

Cristiano Ronaldo a plecat de la Real Madrid, în vara anului 2018, la Juventus, unde a câștigat în acest sezon titlul în Serie A.

"M-am adaptat perfect la Juventus. Au văzut că nu sunt un vânzător de țigări. Au văzut că sunt Cristiano Ronaldo și că sunt ceea ce sunt pentru că am grijă de mine. Oamenii te judecă mereu. Ei spun că ești terminat, că ai 33, 34 sau 35 de ani. Dar eu vreau să îi surprind", a mai spus Cristiano Ronaldo.

