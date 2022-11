INTERVIU Netflix - Luis Guzman, interpretul lui Gomez Addams din serialul Wednesday: „Este viziunea Tim Burton. Este galaxia, universul lui

Actorul Luis Guzman, interpretul lui Gomez Addams din serialul „Wednesday”, regizat de Tim Burton, care poate fi urmărit pe Netflix, a vorbit, într-un interviu publicat în exclusivitate de News.ro, despre relaţia cu personajul său şi actorii din rolurile principale. „Cred că oamenii vor aprecia acest tip de comedie. Există şi elemente horror. „Wednesday” va fi genul de serial în care trebuie să asculţi şi cuvintele, nu numai să urmăreşti elementele vizuale şi să combini toate acestea, pentru că se împletesc foarte bine”, spune actorul, care a fost încântat să joace un rol emblematic, potrivit news.ro.

"Wednesday" este un serial poliţist cu elemente supranaturale şi prezintă anii petrecuţi de Wednesday Addams la Academia Nevermore, unde tânăra încearcă să înveţe să-şi folosească abilităţile paranormale incipiente, să pună capăt unei serii de crime monstruoase, care au terorizat oraşul şi să rezolve misterul în care au fost implicaţi părinţii ei în urmă cu 25 de ani. Totul în timp ce se confruntă cu noile şi foarte încurcatele ei relaţii de la Nevermore.

Cum l-aţi descrie pe Gomez Addams, personajul pe care îl întruchipaţi în acest serial?



Luis Guzman: Pe Gomez l-aş descrie drept plin de dragoste, dragoste, dragoste, pasiune, pasiune, pasiune, grijă, grijă, grijă şi cumva dus cu pluta.



Ce vă place cel mai mult la Gomez?



L.G.: În primul rând, am crescut urmărind acest personaj o bună parte din viaţă. Întotdeauna mi s-a părut un tip amuzant, adorabil şi care îşi adora soţia, copiii şi fratele. Nimic nu părea să-l deranjeze vreodată. De fiecare dată mergea pur şi simplu unde îl purta curentul şi asta, pentru mine, îl făcea să fie cât se poate de amuzant şi, repet, adorabil. Dar, după cum am mai spus, atunci când mă gândesc la Gomez, mă gândesc pur şi simplu la dragoste. Şi mă gândesc la pasiune, pentru că acestea sunt elementele legate de el cu care am rezonat.



Familia Addams reprezintă o celebră şi foarte îndrăgită parte a culturii pop. Cum a fost experienţa de a vă alătura acestui proiect?

L.G.: Uau! Urmăresc Familia Addams de când eram copil. Şi, la un moment dat, am fost sunat de managerul meu care mi-a spus: „Salut, Tim Burton vrea să discute cu tine.” La care eu am întrebat: „Tim Burton vrea să discute cu mine?” „Da”, mi-a răspuns el. Aşa că am avut o discuţie pe Zoom în care Tim Burton mi-a spus: „Hei, lucrez la serialul „Wednesday” şi aş vrea să joci în rolul lui Gomez.” Am fost extrem de încântat, pentru că este atât de emblematic. Cine nu a auzit de Familia Addams? Şi, pentru mine, totul se leagă, pentru că Raul Julia l-a întruchipat pe Gomez Addams în filmele cu Familia Addams din anii ’90 şi eu am primit primul premiu Raul Julia care a fost acordat. Faptul că urma să joc rolul lui Gomez m-a făcut să mă gândesc că viaţa asta este minunată. Ca artist şi ca om care joacă de mulţi ani, aceasta este prima dată în cariera mea când joc un rol care a mai fost interpretat de nenumărate ori înainte. Unul dintre lucrurile la care a trebuit să mă gândesc a fost să nu cad în capcana de a încerca să fac totul la fel ca predecesorii mei, ci să încerc să-mi las propria amprentă. Dar toate astea onorându-l în acelaşi timp pe Gomez Addams, adică ţinând cont de faptul că este un asemenea personaj legendar. Pentru mine, Gomez înseamnă dragoste şi pasiune. Aşa că a fost destul de uşor pentru mine să construiesc personajul în jurul acestor caracteristici şi să-l joc.



Ce anume consideraţi că deosebeşte această versiune a lui Wednesday şi a celorlalte personaje din Familia Addams de cele anterioare?



L.G.: Sunt vremuri diferite, personajele sunt diferite, actorii sunt alţii şi este o producţie marca Tim Burton. Este o nouă pagină în istoria culturală a Familiei Addams. Publicul va adora noua noastră familie. O va adora pe Catherine Zeta-Jones în rolul Morticiei. Îl va adora pe Isaac Ordonez în rolul lui Pugsley. Îl va adora pe George Burcea în rolul lui Lurch. O va adora pe Jenna Ortega, care este fenomenală, în rolul lui Wednesday. Şi, desigur, îl va adora pe Gomez. Pur şi simplu aducem o nouă perspectivă. Ridicăm la un nou nivel cultura creată în jurul Familiei Addams.



Cum aţi descrie personajul Wednesday Addams?

L.G.: O, Doamne, cred că Wednesday Addams este una dintre femeile cele mai puternice şi o fiică foarte puternică. Este hotărâtă. Are încredere în gândurile şi în raţionamentele ei. Se ţine tare pe poziţii. Dar, în plus, în cazul meu, îl învaţă diverse lucruri pe Gomez prin intermediul relaţiei între tată şi fiică. Este o provocare pentru mine. Dacă spun că îmi este puţin teamă de propria mea fiică, cred că este o urmă de adevăr în asta. Are o personalitate foarte puternică şi are atitudine. Şi cred că este minunat ca tinerele femei să fie aşa. Aşadar, ca tată, mă mândresc cu asta.



Wednesday este foarte iubită de fanii Familiei Addams. Cu ce elemente care ţin de acest personaj rezonează publicul în continuare?



L.G.: Cu puterea ei şi cu felul ei direct de a fi. Cu sinceritatea ei. Poate să se uite la tine, dar poate şi să vadă prin tine. Şi nu doar prin tine, ci chiar în tine, în profunzime. Consider că Wednesday are această abilitate. Şi este un lucru important şi, din nou, demonstrează forţa şi profunzimea acestui personaj.



Cum a fost colaborarea cu Jenna Ortega, care a întruchipat-o pe Wednesday, şi ce a adus ea acestui rol?



L.G.: Jenna este absolut uluitoare. Este foarte dedicată. Se contrează extraordinar şi admir asta la ea. Nu se mulţumeşte cu „OK, bine. Gata? Bine”. Nu, ea mai face încă doi, trei, patru paşi dincolo de ceea ce i se cere. Chiar a acordat timp personajului Wednesday şi nu este niciodată dispusă să se oprească până când nu este mulţumită. Admir foarte mult această trăsătură a ei.



Fanii adoră legătura strânsă între Morticia şi Gomez Addams. Ce ne puteţi spune despre dinamica dintre Morticia şi Gomez în serial?



L.G.: Cu siguranţă este vorba despre o iubire foarte pură. Când ne privim în ochi, ne privim cu adevărat în ochi. Avem un limbaj al nostru. Bineînţeles, este vorba despre dragoste. Şi despre pasiune şi admiraţie reciprocă. Şi acest lucru, din punctul meu de vedere, joacă un rol foarte important în această dinamică. Gomez o iubeşte pe Morticia mai mult decât iubeşte orice pe lume. O iubeşte pe această femeie şi ştie asta şi este mândru de asta. Şi cred că şi ea este mândră de dragostea lor. Este o iubire perfectă.



Cum aţi descrie relaţia lui Wednesday cu părinţii ei?



L.G.: În primul rând, mereu ne pune la punct. Are unele dintre replicile cele mai reuşite şi mai emblematice. Morticia şi cu mine ne giugiulim şi ea spune: „Am văzut şacali cu mai mult autocontrol decât voi doi.” Dar ceea ce vrea ea să spună cu asta este: „Pasiunea voastră este un pic exagerată, mamă şi tată. Aşa că, hai să ne potolim.” Dar ştiu că Wednesday îşi iubeşte părinţii. Ea este un soi diferit de copil. Sunt mândru să fiu tatăl ei şi sunt sigur că şi ea mă iubeşte ca tată. Într-o oarecare măsură, îmi recunoaşte meritele.



Costumele, coafurile şi machiajul pentru acest serial sunt fenomenale. În ce măsură v-au ajutat aceste elemente să intraţi în pielea personajului Gomez?



L.G.: Ei bine, înainte ca toate acestea să fi fost stabilite, mă întrebam în ce direcţie voi merge, ce va ieşi şi cum voi dezvolta acest personaj. Cum voi reuşi să descopăr vocea, atitudinea şi elementele care îl reprezintă? După ce s-au combinat toate, costumul incredibil, dantura, peruca şi mustaţa, totul a venit atât de natural! A fost ca şi cum aş fi renăscut în pielea acestui personaj şi am avut încredere în asta. Acest lucru m-a ajutat să mi-l imaginez pe Gomez. Dar, în acelaşi timp, aş spune că toate m-au ajutat, pentru că Gomez este el însuşi o mare provocare. O provocare binevenită. Este ca un puzzle. După ce au fost îmbinate toate piesele, am simţit o libertate care mi-a permis să-l pot întruchipa pe Gomez aşa cum este el.



Este limpede că Tim Burton este un regizor legendar. Cum a fost colaborarea cu el la acest proiect?

L.G: Tim Burton este o adevărată legendă. Am avut această oportunitate incredibilă de a colabora cu el, de a lucra cu el, de a primi indicaţii regizorale de la el. Dar cea mai mare şi mai plăcută surpriză în privinţa lui a fost faptul că este un om foarte cu picioarele pe pământ. E cu adevărat cool. Este o plăcere extraordinară să lucrezi cu el, pentru că este un vizionar. Şi am văzut multe dintre filmele lui şi am cunoscut mulţi oameni care au lucrat cu el, dar faptul că am avut ocazia să fac parte din universul lui a fost pentru mine ceva extraordinar. Deci am tăiat asta de pe lista lucrurilor pe care nu voiam să le ratez în viaţă! E un om cu adevărat bun. Are în minte întreaga viziune şi mă simt onorat, măgulit şi copleşit de faptul că am lucrat cu Tim.



Tim Burton este renumit pentru stilul său deosebit şi adesea gotic şi pentru universurile pe care le creează. Cum aţi descrie viziunea lui în cazul serialului „Wednesday”?



L.G.: Este viziunea Tim Burton. Este galaxia lui, universul lui. Iar eu nu pot decât să mă bucur că fac parte din el. El a fost cel care a sugerat să port dantura falsă, iar aceasta este a doua pereche pe care o port. Şi-a dorit un anume aspect pentru această dantură. Se ocupă de fiecare detaliu cât de neînsemnat. L-am urmărit şi am văzut ce face. Şi cred că l-ai subestima dacă l-ai numi pe Tim Burton un geniu, pentru eu cred că este mai mult un fel de guru. E puţin dincolo de geniu.



Ce anume credeţi că vor aprecia cel mai mult la acest serial fanii Familie Addams?



L.G.: În primul rând, vor adora, desigur, familia. O vor iubi pe Jenna pentru felul extraordinar în care o întruchipează pe Wednesday. Dar vor aprecia şi diversele personaje incluse în poveste. Din punctul meu de vedere, scenariul pentru acest serial a fost perfect şi incredibil de amuzant. Şi nu este vorba despre un umor ieftin sau bufonerii. Cred că oamenii vor aprecia acest tip de comedie. Există şi elemente horror. „Wednesday” va fi genul de serial în care trebuie să asculţi şi cuvintele, nu numai să urmăreşti elementele vizuale şi să combini toate acestea, pentru că se împletesc foarte bine. Scenariul, interpretările, decorurile, regia, toate au condus la crearea unui serial foarte cool. Sunt sigur că publicul îl va adora.