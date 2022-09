VIDEO 'Dacă ajungeți în Ucraina și decideți că nu este pentru voi, vă vom executa' - Interviu de angajare în grupul de mercenari ruși Wagner

Fondatorul grupării de mercenari Wagner din Rusia a apărut în imagini care au făcut obiectul unor scurgeri de informații, imagini în care încearcă să recruteze prizonieri pentru a lupta în Ucraina.

În imaginile filmate, verificate de BBC, Evgheni Prigozhin poate fi văzut adresându-se unui grup mare de deținuți.

Prigozhin le-a spus deținuților că sentințele lor vor fi comutate în schimbul serviciului în cadrul grupului său.

Înregistrarea video ar confirma speculațiile de lungă durată potrivit cărora Rusia speră să-și sporească forțele prin recrutarea de pușcăriași.

Deși legislația rusă nu permite comutarea pedepselor cu închisoarea în schimbul serviciului de mercenar, Prigozhin a insistat că "nimeni nu se întoarce după gratii" dacă servește în cadrul grupului său.

"Dacă servești șase luni (în Wagner), ești liber", a spus el. Dar el i-a avertizat pe potențialii recruți împotriva dezertării și a spus că "dacă ajungeți în Ucraina și decideți că nu este pentru voi, vă vom executa".

De asemenea, el i-a informat pe prizonieri despre regulile de la Wagner, care interzic alcoolul, drogurile și "contactele sexuale cu femeile locale, flora, fauna, bărbații - orice".

Vorbind în ceea ce părea a fi curtea coloniei penitenciare, șeful mercenarilor a făcut, de asemenea, aluzie la dificultățile cu care s-a confruntat Rusia în conflictul prelungit, spunându-le potențialilor recruți că "acesta este un război greu, nici măcar nu se compară cu cel din Cecenia și celelalte".

Nu este clar cine a filmat videoclipul, când a avut loc sau cum a fost publicat.

Însă BBC a geolocalizat filmarea într-o colonie penală din centrul Republicii Mariy El din Rusia. Analiștii au făcut acest lucru efectuând o căutare inversă a imaginii unei biserici vizibile în fundalul videoclipului, care a corespuns cu colonia penală numărul șase.

O captură de ecran de pe fața recrutorului a fost, de asemenea, trecută prin instrumente software de recunoaștere facială, obținându-se o potrivire pozitivă între 71% și 75% cu o fotografie reală a lui Prigozhin.

Separat, surse au confirmat pentru serviciul rusesc al BBC că persoana din videoclip este Prigozhin.

"Aceasta este vocea lui. Intonația lui. Cuvintele sale și modul său de a vorbi... Sunt sigur în proporție de 95% că este el și că nu este un montaj", a declarat o sursă pentru BBC.

"Foarte asemănător, felul lui de a vorbi și vocea lui este foarte asemănătoare", a spus o altă persoană.

Prigozhin - care este un aliat apropiat al președintelui rus Vladimir Putin - a negat anterior legăturile cu grupul Wagner, ale cărui forțe au fost desfășurate în Ucraina, Siria și în mai multe conflicte africane.

Dar în videoclip, oligarhul poate fi văzut spunându-le deținuților că este "reprezentantul unei companii private de război".

"Poate că ați auzit numele - Grupul Wagner", întreabă el grupul de deținuți.

El a spus că recruții trebuie să fie într-o "formă fizică bună", înainte de a dezvălui că primii 40 de recruți dintr-o colonie penală din Sankt Petersburg au fost desfășurați în timpul unui atac asupra centralei electrice Vuhlehirska din estul Ucrainei în iunie anul trecut.

El a spus că prizonierii au luat cu asalt tranșeele ucrainene și au atacat trupele Kievului cu cuțite. Trei dintre bărbați - inclusiv un bărbat de 52 de ani care a petrecut mai mult de 30 de ani în detenție - au fost uciși, a spus Prigozhin.

Mai târziu, în videoclip, el i-a avertizat pe condamnați, care poartă cu toții costume negre, că se va aștepta de la ei să se sinucidă cu grenade de mână dacă riscă să fie capturați.

Originile grupului Wagner sunt obscure, dar se crede că a fost format de un fost ofițer al armatei ruse, Dmitri Utkin.

BBC a identificat anterior legături între grup și Prigozhin, cunoscut drept "bucătarul lui Putin" - asta pentru că s-a ridicat din postura de furnizor de mâncare pentru Kremlin.

În august, oficiali americani din domeniul apărării au declarat că până la 80.000 de soldați ruși au fost uciși sau răniți de la începutul războiului, în februarie, iar Moscova ar fi apelat la Wagner pentru a umple golul lăsat de pierderile grele.

Luna trecută, presa rusă independentă a vorbit cu deținuți închiși în unități din diferite locații din Rusia, care le-au spus că Prigozhin a vizitat personal unitatea lor pentru a recruta deținuți care să se alăture luptei din Ucraina.

