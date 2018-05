INTERZIS în Marea Britanie pentru că e rus, Roman Abramovici, patronul-miliardar al lui Chelsea, s-a făcut ISRAELIAN: Va fi scutit de impozit

Miliardarul rus şi patronul clubului de fotbal Chelsea, Roman Abramovici, a sosit luni în Israel şi a obţinut cetăţenia israeliană, informează canalul privat local "10", relatează AFP şi DPA.

"El a aterizat astăzi la bordul avionului său privat pe aeroportul Ben Gourion şi a primit o carte de identitate israeliană", a anunţat în cursul serii canalul de televiziune.

Un responsabil al departamentului din cadrul biroului premierului Benjamin Netanyahu însărcinat cu afacerile comunităţilor evreieşti din fosta Uniune Sovietică a declarat că "Roman Abramovici a făcut o cerere de viză de imigrare în Israel la ambasada de la Moscova", potrivit canalului "10".

"Documentele sale au fost examinate în virtutea Legii întoarcerii, el avea efectiv dreptul la statutul de imigrant în Israel şi a obţinut o viză de imigrare", a adăugat aceeaşi sursă.

Abramovici va locui intr-o resendinta privata, cumparata de la interpreta rolului principal din filmul "Wonder Woman", actrița Gal Gadot. Imobilul este situat in cartierul de lux Neve Tzedek, din Tel Aviv.

In Israel, Abramovici a ajuns luni dimineata, cu un avion privat. Conform procedurilor, pe aeroport el a primit pasaport israelian. Oligarhul rus a decis sa migreze in Israel dupa problemele aparute in obtinerea vizei britanice.

Contactat de AFP, biroul lui Benjamin Netanyahu nici nu a confirmat, nici nu a negat aceste informaţii, scrie agerpres.ro.

Legea întoarcerii dă oricărui evreu, copil sau nepot de evreu, dreptul la cetăţenia israeliană dacă o solicită, potrivit AFP.

Recente informaţii de presă făceau referire la o nouă solicitare de viză britanică de către Abramovici după expirarea precedentei, subliniind că dosarul său necesită timp şi că aşteptarea a fost lungă.

Relaţiile între Rusia şi Marea Britanie traversează o perioadă de tensiuni din cauza, în special, a otrăvirii unui fost agent dublu rus în Anglia, pentru care autorităţile britanice acuză Moscova, care respinge aceste acuzaţii cu vehemenţă.

Acest caz a provocat un val de expulzări de diplomaţi ruşi fără precedent în întreaga lume, la apelul Marii Britanii, Londra îngheţându-şi contactele cu Moscova şi luând decizia ca niciun membru al familiei regale sau al guvernului să nu se deplaseze la Cupa Mondială de fotbal din Rusia (14 iunie - 15 iulie).

Pe de altă parte, în Marea Britanie se făceau auzite cu regularitate apeluri la sancţionarea ruşilor bogaţi care locuiesc în Anglia.

Locul de reşedinţă a lui Abramovici, proprietar al clubului Chelsea din 2003, este oficial în Jersey, o insulă din Canalul Mânecii, dintre Marea Britanie şi Franţa, aparţinând coroanei britanice. Averea sa este estimată de Sunday Times la 9,3 miliarde de lire sterline (circa 10,6 miliarde de euro).