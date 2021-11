Intrăm într-o nouă eră? Oficial de top din compania Palantir, care a lucrat cu CIA și FBI: 'Urmează următoarea pandemie'

Ali S. Khan și William J. Kassler semnează o analiză interesantă despre modul în care sistemul medical american trebuie adaptat realităților din zilele noastre. Cei doi descriu în articolul publicat în LA Times modul în care datele și informațiile pacienților pot ajuta medicii și epidemiologii să găsească soluții locale în combaterea virusului. De asemenea, mai semnalează cei doi, urmează o nouă pandemie.

Context: Ali S. Khan este decanul Colegiului de Sănătate Publică din cadrul Centrului Medical al Universității din Nebraska, Statele Unite ale Americii, iar William J. Kassler este ofițerul medical șef al companiei Palantir, care lucrează cu guvernul SUA (inclusiv CIA sau FBI).

„COVID-19 ne-a făcut pe toți epidemiologi de fotoliu.

Cu toții am urmărit numărul de cazuri în comunitățile noastre, am descifrat curbele de spitalizări și decese pe grafice și am evaluat ce putem face fiecare pentru a reduce riscurile. Datele pe care le folosim sunt aceleași informații esențiale de care guvernul nostru are nevoie pentru a lua decizii politice cu privire la măști, vaccinuri, alocarea resurselor și provizii.

Timp de un an de la începutul pandemiei, națiunea noastră s-a bazat pe academicieni, mass-media și alți voluntari pentru a colecta și raporta date despre teste și cazuri, mai degrabă decât pe agenția de sănătate publică a națiunii noastre, Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor. Viteza și amploarea datelor au copleșit infrastructura învechită a guvernului până când a creat în sfârșit noi sisteme pentru funcții precum urmărirea bolilor și raportarea la rasă și etnie.

În mod eroic, timp de un an, sute de voluntari au răzuit tablouri de bord ale statului și au analizat conferințe de presă pentru a le partaja online, în timp ce oficialii din sănătatea publică s-au chinuit să introducă din nou datele trimise prin fax și să pună la punct bazele de date.

Datele națiunii noastre sunt dezordonate, nesigure, incomplete și lente de raportat, cu o lipsă de definiții standard de raportare, deoarece variază în funcție de geografie. Luate împreună, aceste inconsecvențe fac ușor de înțeles nenorocirile care au caracterizat răspunsul la pandemie. Am avut informații neprocesate, deplasate și uitate. De asemenea, am observat restanțe, întârzieri și depozitări de date de la sute la mii de înregistrări privind decesele sau cazurile care au dus la subraportare, supraraportare și termene distorsionate.

În unele cazuri, testele moleculare utilizate pentru a identifica infecțiile actuale au fost combinate cu teste de anticorpi care identifică infecțiile anterioare pentru a crește numărul de teste efectuate. Nu au fost raportate decesele provizorii – ale persoanelor care probabil au avut COVID-19, dar fără teste confirmate – și decesele care ar putea fi atribuite altor afecțiuni subiacente. Decesele la azilul de bătrâni legate de COVID nu au fost raportate ca atare atunci când acei pacienți au fost transferați la spitale. Oficialii din unele state au eliminat datele COVID de pe site-urile lor web și, prin urmare, opinia publică nu a mai aflat informațiile adevărate.

Pe parcursul pandemiei, guvernul federal a făcut progrese semnificative în urmărirea datelor COVID-19, raportând decesele în timp util și creând o enclavă sigură de date clinice pentru cercetare. Hub-ul HHS Protect – construit pentru Departamentul de Sănătate și Servicii Umane cu tehnologie de la compania Palantir, pentru care unul dintre noi este ofițer medical șef – pune la dispoziție date aproape în timp real de la 6.000 de spitale și case de bătrâni pe paturile de terapie intensivă disponibile, ventilatoare și alte provizii limitate și coordonează asistența în nouă agenții federale și în toate cele 50 de departamente de sănătate ale statului.

Dar este nevoie de mai multe schimbări. Datele sunt încă blocate în sistemele tehnologice vechi ale guvernului, care nu pot comunica între ele, iar birocrațiile sunt prea ocupate cu stingerea incendiilor pentru a colabora - ambele rezultat al sănătății publice subfinanțate. SUA a trebuit încă să se bazeze pe date internaționale pentru a lua decizii cu privire la amplificatoarele de vaccin, în ciuda administrării mai multor doze de vaccin pe plan intern, pentru că nu ne-am putut lega și analiza propriile noastre date.

Urmează următoarea pandemie. Și va necesita o nouă infrastructură națională cuprinzătoare de date. NASA este un model grozav în ceea ce privește modul în care s-a schimbat de la un sistem birocratic, izolat, care dezvoltă tehnologia în interior, la o rețea mai deschisă, care îmbrățișează idei și instrumente noi de la parteneri. Inițiativa de modernizare a datelor a guvernului federal urmărește această cale, dar are nevoie de o abordare mai cuprinzătoare a modernizării, care să ia în considerare datele pertinente de la agențiile federale și de stat legate de datele clinice și de comportament personal.

Finanțarea temporară pusă la dispoziție în timpul pandemiei ar trebui înlocuită cu finanțare anuală de 500 de milioane de dolari. Legea federală a statisticilor sanitare propusă ar ajuta, de asemenea, prin codificarea necesității standardelor de date, a partajării mai ușoare, a utilizării datelor din dosarele medicale electronice pentru sondaje și monitorizarea bolilor și cerințele pentru guvernare pentru a asigura parteneriatele necesare. Acest lucru ar face datele mai apolitice și mai puțin supuse manipulării și dezinformării.

Îmbunătățirea încrederii în sănătatea publică este, de asemenea, esențială pentru aceste eforturi. Încrederea vine din transparență și asta înseamnă conectarea și partajarea datelor fără a compromite confidențialitatea individuală sau a permite dezvăluirile publice involuntare. Sistemul național de date ar putea restricționa informațiile clinice la cercetătorii calificați ale căror metode au fost aprobate de un consiliu de etică independent, iar datele de sănătate la oficialii de sănătate publică care urmăresc și controlează focarele. Sistemul ar putea oferi date nerestricționate fără identificatori individuali pentru o difuzare mai largă. Sistemele de informații privind sănătatea ar trebui, de asemenea, să fie auditabile, cu înregistrări inalterabile ale oricărei prelucrări sau transformări a datelor de la colectare la analize și rapoarte.

Sectorul privat poate construi adesea instrumente mai ieftin, mai rapid și mai eficient decât poate guverna. HHS Protect a fost oprit în mai puțin de două săptămâni. Între timp, mediul academic poate oferi noi perspective asupra modului cel mai bun de a lega și analiza datele pentru a obține informații noi.

Aceste investiții ne vor consolida abilitățile de a face față viitoarelor pandemii și alte dezastre. Și vor face, de asemenea, o diferență în vremuri „normale”, ajutând la prevenirea bolilor cronice și a rănilor și la abordarea inechităților în materie de sănătate.

Va fi nevoie de mult mai mult decât o platformă de date mai bună pentru a alimenta următoarea revoluție în sănătatea publică:

stabilirea relației dintre sănătatea publică și public,

crearea încrederii în spectrul politic,

angajarea și formarea de noi practicieni în domeniul sănătății publice

construirea de noi parteneriate.

Dar acum este momentul să investim într-un sistem modern de operare de sănătate publică, în timp ce interesul este încă mare - și în timp ce datele privind sănătatea fac încă parte din viața de zi cu zi a tuturor.”

Vezi și: Directorul OMS anunță o nouă pandemie: 'Va apărea un alt virus' .