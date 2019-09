Întrevedere importantă a Vioricăi Dăncilă în SUA: S-a discutat despre posibilitatea deschiderii unei linii aeriene directe între București și New Jersey - FOTO

În contextul vizitei de lucru în Statele Unite ale Americii, prim-ministrul Viorica Dăncilă a avut astăzi o întrevedere cu primarul orașului Jersey City, Steven Fulop.

În cadrul discuțiilor premierul a subliniat oportunitățile economice din domenii esențiale precum energie, infrastructură, economia digitală, agroturism și sănătate, menționând că în această guvernare au fost promovate o serie acte normative menite să îmbunătățească și să faciliteze modul de desfășurare a afacerilor în țara noastră.

În Jersey City trăiește o comunitate importantă de români, ce numără peste 35.000 de membri.

Anul trecut, a fost semnat un memorandum de înfrățire între Jersey City și Sectorul 1 București, iar o zonă foarte importantă din orașul american va purta numele de Piața România. În acest context, prim-ministrul Viorica Dăncilă i-a oferit primarului Fulop drapelul României. De asemenea, s-a discutat despre posibilitatea deschiderii unei linii aeriene directe între București și New Jersey. Acest lucru va fi în măsură să contribuie la consolidarea legăturilor dintre România și SUA, dar și la creșterea ofertei de rute disponibile pentru rezidenții americani, inclusiv din perspectiva legăturilor în interes de afaceri.

Primarul din Jersey City are origini românești. Părinții lui Steven Fulop au venit in SUA in anii 60.