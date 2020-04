Introducerea prin OUG a posibilităţii de a depune candidaturi în schimbul unei sume de bani, o măsură nedemocratică, afirmă PLUS

PLUS susţine că introducerea prin ordonanţă de urgenţă de către Guvern a posibilităţii de a se depune candidaturi pentru alegerile locale în schimbul unei sume de bani este o măsură "nedemocratică" care instituie accesul în funcţii publice pe baza unui nivel minim al veniturilor, potrivit Agerpres.

"Deşi în conferinţa de presă ulterioară şedinţei de Guvern menţionarea acestei măsuri a fost omisă, ea a fost totuşi introdusă în textul ordonanţei publicate în Monitorul Oficial cu puţin timp în urmă. Măsura trebuie abrogată de îndată, iar Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate (PLUS) se oferă să propună Guvernului soluţii alternative de strângere de semnături pentru accesul în alegeri cu limitarea interacţiunii directe între cetăţeni în contextul nevoii de distanţare socială", se arată într-un comunicat de presă transmis de PLUS miercuri.PLUS susţine că poate pune la dispoziţia Guvernului specialiştii care să pregătească platforma necesară susţinerii prin semnătură electronică a candidaturilor la alegerile locale şi îşi exprimă speranţa că prevederile privitoare la condiţionarea participării la scrutin de plata unei sume de bani să fie abrogate chiar de către Executiv."În cazul în care nu se va întâmpla acest lucru, solicităm Avocatului Poporului să sesizeze de urgenţă Curtea Constituţională a României cu privire la încălcarea dreptului de a fi ales şi a principiului egalităţii cetăţenilor în faţa legii", transmite PLUS.

Potrivit acestui partid, toţi cetăţenii au un drept egal de a fi aleşi în funcţii publice, iar OUG adoptată de Guvern "încalcă acest principiu esenţial" al democraţiei moderne şi "întoarce România în secolul al XIX-lea, atunci când dreptul de a alege sau a fi ales într-o funcţie publică era condiţionat" de un nivel minim de venit.



"OUG adoptată de către Guvern produce un efect asemănător: candidaţii cu o condiţie financiară bună vor putea candida doar în baza depunerii unei sume de bani, în timp ce restul candidaţilor vor fi forţaţi să strângă semnături de susţinere", se menţionează în comunicat.



În opinia PLUS, introducerea posibilităţii de a depune candidaturi pentru alegerile locale în baza unei sume de bani este "o reminiscenţă specifică perioadei cenzitare, în care accesul la funcţii publice era limitat de avere".



PLUS menţionează că o astfel de prevedere mai există doar într-un număr foarte restrâns de state, majoritatea din fostul imperiu colonial britanic, dar suma pentru a putea candida este una "mai degrabă simbolică", "mult" sub cea impusă prin proiectul Guvernului. Mai mult, în cea mai mare parte dintre aceste cazuri, reglementările au fost declarate neconstituţionale, fiind considerate o încălcare a dreptului fundamental de a fi ales", se explică în comunicat.