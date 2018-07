Inundațiile au făcut ravagii într-o comună din județul Alba

Inundațiile au făcut ravagii, duminică, în comuna Șona, din județul Alba, unde 14 persoane au fost evacuate și adăpostite la căminul cultural. Apele au intrat în casele oamenilor, măturând totul în cale. Astfel de inundații nu au mai fost de peste 20 de ani, spun localnicii, potrivit Mediafax.

Un bărbat din Șona spune că locuiește de 20 de ani în comună, însă așa ceva nu a mai văzut.

„De 20 de ani locuiesc în comună, dar așa ceva n-am văzut. Apa a venit cu putere mare și a intrat în case, iar pe nevastă, fiică și soacră le-a găsit în casă plângând”, povestește bărbatul.

Omul gesticulează încercând să explice reprezentanților presei că apa îi ajungea până la brâu. Localnicii s-au panicat, majoritatea rămânând fără o bună parte din agoniseala de o viață.

Un alt localnic, mai în vârstă, a spus că necazuri similare din cauza ploilor au fost în 1991. Și atunci, apele au măturat tot în calea lor.

Un tânăr, care urmează să aibă nunta peste două săptămâni, a povestit că a plouat torențial, iar dintr-o dată porțile curților au dat să se deschidă, din cauza că viitura a venit cu putere.

”Doar ce am terminat de renovat. Ieri am vopsit ultimele trepte, pentru nuntă. Peste două săptămâni am nunta, dar asta este, necazul este pe noi”, a spus acesta.

Potrivit unui comunicat de presă trimis, duminică, de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba, 14 persoane au fost evacuate, iar acum ele se adăpostesc la căminul cultural, unde autoritățile le-au creat condiții bune, după ce casele lor au devenit improprii, din cauza inundațiilor.

De asemenea, la Șona, 30 de fântâni și 50 de hectare au fost inundate, iar apa a acoperit două străzi și un drum județean. În total, 40 de gospodării au fost afectate.

Inundațiile s-ar fi produs după ce, în urma ploilor abundente, canalele de colectare a apelor pluviale s-au revărsat, un pârâu a ieșit din matcă, dar și din cauza scurgerilor de pe dealuri.

La ora transmiterii acestei știri, jandarmi, pompieri, polițiști, și reprezentanți operatorului regional de apă și canalizare intervin pentru înlăturarea efectelor cauzate de inundații.

”Având în vedere avertizările meteorologice de cod portocaliu de precipitații însemnate cantitativ, descărcări electrice, vânt și grindină și hidrologice de cod galben pe afluenții râurilor Mureș și Arieș, de creșteri de debite și depășiri ale cotelor de atenție,recomandăm cetățenilor să respecte indicațiile autorităților și să se intereseze din timp asupra stării vremii și a drumurilor pe care urmează să se deplaseze. De asemenea, recomandăm populației să asigure scurgerea apelor pluviale prin curățarea șanțurilor și a rigolelor, iar pe timpul manifestării fenomenelor să limiteze activitățile în aer liber. Totodată, avertizăm cetățenii ca în cazul producerii viiturilor, să nu se deplaseze prin curenții de apă și să se adăpostească în zone înalte și sigure”, a transmis Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba.