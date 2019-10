Inundație la un liceu, după ce s-au făcut probe la instalaţia de încălzire, iar caloriferele au cedat - FOTO

Mai multe clase ale Liceului de Arte din Focşani au fost inundate după ce societatea de termoficare a oraşului a încărcat, în week-end, instalaţiile cu apă caldă, pentru a face probele de încălzire, iar mai multe calorifere din unitatea de învăţământ au cedat. Cursurile a trei clase au fost mutate în biblioteca şi sala de sport a şcolii, potrivit news.ro.

Potrivit directorului Liceului de Arte din Focşani, Ioana Constantinescu, cel puţin trei clase au fost inundate după ce caloriferele au cedat în momentul în Enet a încărcat instalaţiile cu apă caldă pentru a furniza căldură. Din cauza apei care a inundat clasele, a fost nevoie ca parchetul să fie scos.

Citește și: Doliu - Una dintre cele mai exuberante personalități ale televiziunii a murit

Cursurile nu mai pot fi ţinute în cele trei clase astfel că reprezentanţii şcolii au fost nevoiţi să găsească o soluţie pentru a nu trimite copiii acasă. Astfel, băncile au fost mutate în biblioteca şi în sala de sport a liceului şi acolo vor învăţa liceenii până la remedierea situaţiei.

"Şcoala a fost inundată pentru că s-a băgat apă cu presiune pe calorifere. Nu am fost anunţaţi din timp, apa a fost băgată în calorifere în week-end, cum probabil e normal că oamenii sunt acasă în week-end, dar noi ca instituţie de învăţământ nu am fost aici în aceste zile, noroc că un coleg a venit duminică şi a văzut ce se întâmplă. Dacă am fi fost anunţaţi am fi stat în şcoală", a declarat directorul Liceului de Arte din Focşani, Ioana Constantinescu.

Inundaţia a fost observată duminică după amiază, de informatician, care a mers la liceu să ia un laptop, ca să aducă nişte modificări orarului. El a descoperit că toată clădirea era inundată.

Pentru a curăţa clasele afectate, s-au mobilizat atât cadrele didactice, cât şi elevii.

Luni, cursurile, acolo unde sălile au fost inundate, au fost ţinute în biblioteca şi în sala de sport a liceului.

"Concret, acum sunt trei clase afectate, dar apa s-a scurs şi infiltrat prin plafoane, au fost inundate şi clasele de la parter. Nu am suspendat cursurile, am transformat sala de sport şi biblioteca în săli de curs. Vedem când se usucă exact cât de mari sunt pagubele, atunci o să refacem clasele inundate”, a mai declarat directorul Ioana Constantinescu.

Directorul Enet Focşani, Manole Merchea, a declarat luni că nu se simte responsabil de situaţia creată la Liceul de Arte din Focşani.

Primăria Focşani a anunţat că va sprijini instituţia de învăţământ pentru a efectua reparaţiile necesare, în regim de urgenţă. Din cauza temperaturilor scăzute din această perioadă, pereţii se vor usca însă foarte greu.